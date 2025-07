Paní Decroix publikovala na svém FB tuto fotgrafii s tím, že prý do noci sepisuje "moc fajn materiál".



No nevím, ten “volant” spíše nasvědčuje, že si večer pilovala jízdu na nějakém automobilovém simulátoru.



Zlé jazyky totiž tvrdí, že musela trošku potrénovat, neboť je údajně držitelkou řidičského průkazu z Francie, jenž jí byl u nás nostrifikován. Sice prý tam odjezdila jen 3 lekce na mopedu, ovšem s ohledem na to, že to bylo na prestižním autodromu v Lille, což je samozřejm...ě stokrát cennější než u nějaké obyčejné české autoškoly, tak jí ministerstvo vnitra vystavilo potvrzení, že může řídit i trolejbus a nakláďák s přívěsem.