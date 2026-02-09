Předchozí vládě Petra Fialy z ODS rada radila Národní ekonomická rada vlády například s důchodovou reformou nebo s reformou veřejných financí.
Za Fialova kabinetu NERV fungoval od května 2022. Z rady zřízené ještě předchozí kabinetem Andreje Babiše, v němž byli kromě politiků ANO zástupci sociální demokracie, v radě zůstal sociolog Daniel Prokop. Členy obnovené NERV se stali Martin Diviš, Libor Dušek, Dita Formánková, Mojmír Hampl, David Havlíček, Tomáš Havránek, Helena Horská, Pavel Hroboň, Petr Janský, Ján Lučan, David Marek, Daniel Münich, Pavel Neset, Zuzana Ceralová Petrofová, Jan Procházka, Daniel Prokop, Aleš Rod, Dominik Stroukal a Petr Zahradník.
NERV například v lednu 2024 předložila vládě návrh 37 opatření, která by měla pomoci k vyššímu dlouhodobě udržitelnému růstu české ekonomiky. Návrhy se týkaly trhu práce, vzdělávání, veřejné správy, bydlení a investic.
„Jaký bude vývoj k případnému vytvoření NERV naší vlády, necháváme otevřené. Musíme zvážit, k čemu bychom potřebovali ty odborníky, kteří by to měli být, aby to složilo tomu účelu,“ řekla po jednání kabinetu Schillerová.