Jurečka uvázl v časové pasti. Zprávy jsme měli před sedmou a online, řekli ministři

Vyjádření ministra Mariana Jurečky pro MF DNES Zpětně považuji za důležité se vyjádřit k událostem z tragického dne střelby na FF UK. Na MPSV jsme měli na ten den dlouho plánované vánoční setkání se zaměstnanci. Myslím, že vánoční či jiná neformální setkání jsou zcela běžná i v soukromém sektoru a bezpochyby v tento den probíhalo nespočet podobných akcí po celé zemi.

Naše setkání začalo v 15 hodin, tedy ještě dříve, než přicházely první zprávy o bezprecedentním útoku šíleného vraha. Více o tom, co se stalo, jsem se stejně jako všichni ostatní dozvěděl až kolem 19. hodiny. Že je na místě více zraněných a mrtvých lidí policie oficiálně oznámila jen krátce před tím.

Hned, jak jsem se o celé události před 19. hodinou dozvěděl víc, napsal jsem své osobní vyjádření na síti X, což lze dohledat. Do té doby jsem se snažil věnovat především zaměstnancům, kvůli kterým jsme celé setkání dělali. V tu chvíli jsem neměl podrobnější informace o tom, co se stalo. Ještě večer jsem se ve 21 hodin zúčastnil mimořádného jednání vlády. V tu chvíli se naprostá většina lidí začala rozcházet domů.

Uznávám, že jsem celou situaci mohl vyhodnotit rychleji a kdybych měl informace v plném rozsahu dříve, akci bychom zrušili výrazně dřív. Omlouvám se, pokud naše vánoční setkání kohokoliv pobouřilo. Každý v životě děláme chyby a možná by dnes jinak reagovala i ta média, která v době útoku zveřejňovala na titulních stranách fotografie a jméno útočníka. Prostor na sebereflexi máme všichni.

Útok na FF UK mě hluboce zasáhl. Připojil jsem se k pietní vzpomínce v rámci dne státního smutku a myslím na všechny pozůstalé. Považuji ale současně za důležité, abychom se nenechali paralyzovat strachem.