Černochové odstranili bazaliom. Čeká na výsledky. Držte mi palce, prosí

Ministryně obrany Jana Černochová v pátek na sociální síti X oznámila, že v Ústřední vojenské nemocnici podstoupila chirurgický zákrok v obličeji. Důvodem bylo odstranění bazaliomu. „Vzorek ještě poputuje na testy, tak mi prosím držte palce. A až mě v následujících dnech potkáte s náplastí, budete vědět proč,“ doplnila ministryně.
Ministryně obrany Jana Černochová. | foto: Jana Černochová

Ministryně o zákroku v nemocnici informovala na sociální síti v pátek ráno. „Ne, nebudu se litovat, raději budu pomáhat s prevencí a osvětou,“ napsala v úvodu příspěvku. V něm také oznámila, že v Ústřední vojenské nemocnici podstoupila drobný chirurgický zákrok v obličeji.

Důvodem bylo odstranění bazaliomu. Jedná se o nejčastější typ rakoviny kůže. Jen vzácně metastázuje. Byť úmrtí je na něj výjimečné, je přesto považován za zhoubný, protože může způsobit významné destrukce. Ve většině případech se bazaliom vyskytuje na hlavě či krku.

„Nepodceňujte prevenci“

„Když jsem si všimla, že se mi na kůži objevila skvrna, která nemizí, rozhodla jsem se navštívit odborníka. A to je vždy ta nejlepší prevence. Raději přijít zbytečně než něco podcenit,“ doplnila dále Černochová.

Ministr Válek je po operaci nádoru prostaty. Zotavuje se úspěšně, řekl mluvčí

Zároveň uvedla, že vzorek ještě poputuje na testy. „Tak mi prosím držte palce. A až mě v následujících dnech potkáte s náplastí, budete vědět proč,“ uvedla dále ministryně obrany, která zároveň poděkovala personálu nemocnice.

„A vás všechny prosím: nepodceňujte prevenci. Krátká návštěva u lékaře může ušetřit velké starosti nebo dokonce zachránit život. Zdraví máme jen jedno. Děkuji,“ dodala Černochová.

Válek a Maláčová oznámili rakovinu

Černochová však není jediná politička, kterou trápí zdravotní problémy. Například v květnu šéfka SOCDEM Jana Maláčová oznámila, že má rakovinu.

„Léčbu snáším dobře a mám sílu pokračovat. Nejsem zvyklá se vzdávat,“ napsala tehdy na sociální síti. Tehdy také uvedla, že s onemocněním se léčí již několik měsíců.

Maláčová oznámila, že má rakovinu. Nejsem zvyklá se vzdávat, vzkázala

Už v únoru současná předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová uvedla, že nebude kvůli zdravotnímu stavu v letošních sněmovních volbách kandidovat.

„Mé důvody jsou čistě zdravotního charakteru. Můj současný zdravotní stav mi neumožňuje účastnit se náročné předvolební kampaně, lékaři mi to naopak důrazně nedoporučují,“ napsala tehdy Pekarová Adamová na síti X, a to bez dalších podrobností.

Už loni na podzim ministr zdravotnictví Vlastimil Válek uvedl, že má rakovinu prostaty. Poté se se podrobil operaci. Válek tehdy řekl, že nádor v časném stadiu u něj odhalilo preventivní screeningové vyšetření, kterému se mohou podrobit muži ve věku 50 až 69 let. Apeloval na ostatní muže, aby prevenci nepodceňovali.

