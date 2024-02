Nejoblíbenější holka v Alianci. Triko pro Babiše zaujalo, Černochová spustila prodej

„My fakt nepotřebujeme mít tady tahle letadla za jedenáct let, když to vypadá, že nemáme peníze na důležitější investice pro naši armádu. A v podstatě tady stále běží ta průpovídka dokola: ohrožujeme bezpečnost,“ řekl v úterý Sněmovně Babiš.

Jeho slova však nezůstala bez reakce ministryně Černochové. „Předně letouny F-35 nejsou stíhačky, pane předsedo Babiši. Je to supersonický letoun, je to celá platforma, celá laboratoř. Prosím, vojáci jsou velmi citliví na to, když těmto letounům říkáte stíhačky,“ reagovala.

Babiš ho neodmítl

Po svém vystoupení také ukázala, že vztahy mezi ní a Babišem jsou na poměry vládní koalice nadstandardně dobré. Vydala se za šéfem ANO, zapózovala mu v tričku s letounem F-35 a jedno mu také věnovala. Babiš ho neodmítl a od ministryně obrany si ho vzal.

Gesto však spustilo lavinu reakcí, kdy lidé o triko vyjádřili zájem. Netrvalo dlouho a v úterý večer Černochová na sociální síti X napsala, že nejoblíbenější holku v Alianci by chtěl mít doma téměř každý.

Jana Černochová @jana_cernochova Pochopila jsem - slovy klasika, že nejoblíbenější holku v Alianci by chtěl mít doma téměř každý. ❤️😉 Takže s jednou prima partou na tom od večera makáme a zítra vám tweetnu odkaz na možnost charitativního nákupu. A trochu tuším, že budete mít radost dvakrát. ✌🏻 https://t.co/kwp7QEeltG oblíbit odpovědět

„Takže s jednou prima partou na tom od večera makáme a zítra vám tweetnu odkaz na možnost charitativního nákupu. A trochu tuším, že budete mít radost dvakrát,“ uvedla v úterý na sociální síti.

Ve středu ráno pak oznámila, že spojila síly s Iniciativou Dárek pro Putina. „Nejoblíbenější holku v Alianci v českých barvách čeká první mise!... pomůže s nákupem polních lékárniček IFAK pro ukrajinskou armádu. Naše F-35 ještě nejsou ani vyrobené, ale už pomáhají. A přidat se můžete i vy,“ dodala ministryně na sociální síti.

Dárek pro Putina nyní nabízí tričko za 1 968 korun. „Bílé dámské tričko s motivem stíhačky F-35, která vzniklo pro ministryni obrany Janu Černochovou. O ilustraci se postaral český výtvarník Štěpán Mareš,“ stojí v popisku.