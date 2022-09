Český tým by mohl kvůli nákupu F-35 odletět do USA v říjnu, řekla Černochová

V říjnu by do Spojených států k rozhovorům o nákupu nadzvukových letounů F-35 mohl jet český vyjednávací tým. Za civilní část ministerstva obrany v něm budou ekonomická náměstkyně Blanka Cupáková a náměstek Jan Jireš. Ve čtvrtek to oznámila ministryně obrany Jana Černochová. Sestaven je i vyjednávací tým pro nákup pásových bojových vozidel pěchoty. Jsou v něm za obranu náměstci František Šulc a Lubor Koudelka.