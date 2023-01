Metnar se zastal před Černochovou Babiše. Mluví o míru a neuráží vojáky, hájil

„Babiš si bere vojáky a armádu jako rukojmí ve své kampani. Mrzí mě, že je součástí i bývalý ministr obrany,“ řekla Černochová. Dodala, že expremiér na billboardech straší děti a staré lidi válkou. Metnar oponoval, že ministryně pouze překrucuje Babišovo vyjádření.

Politici debatovali o billboardech s nápisem: „Nezavleču Česko do války. Jsem diplomat. Ne voják“. Babiš po kritice slovo voják nahradil generálem.

„To je účelová zkratka paní ministryně. Babiš mluví o míru, Pavel mluví o tom, že je mír iluze,“ vyčetl Metnar Černochové. Podle politika z hnutí ANO zároveň zmínil, že vládní koalice rozeštvává společnost a podporuje negativní nálady. Narážel tím zejména na kampaň před sněmovními volbami v níž koalice Spolu Babiše srovnávala s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.

„Já zcela odmítám to že by ODS hrotila kampaň, to vyhrotil Babiš tím, že vojáky zatáhl do jeho kampaně,“ ohradila se Černochová. Podle ní by se měla ta kampaň vést jinak. „Dost strašení válkou,“ řekla.

Metnar se vůči jejím slovům ohradil. „Je potřeba říct, že chceme jednat o míru, že chceme, abychom se nemuseli dívat na mrtvé, zraněné a zdevastovanou krajinu na Ukrajině. Je naprosto správně, abychom hovořili o podpoře Ukrajiny a zároveň o míru, to není žádný protimluv,“ reagoval.