Je to chyba. Schillerová poprosí Senát, aby zrušil zvýšení slevy na poplatníka

„Zvýšení slevy na poplatníka, které bylo schváleno společně se snížením daně z příjmu, je podle mého názoru chyba. Mít obojí prostě není možné,“ uvedla v sobotu Schillerová.

Dodala, že požádá Senát, aby návrh upravil a vrátil jej Sněmovně. „Pokud by se to nestalo, znamenalo by to pro veřejné rozpočty minus 130 miliard, pro obce minus 31 miliard a pro kraje minus 12 miliard korun,“ napsala ministryně.

Návrh Piráta Mikuláše Ferjenčíka na zvýšení slevy na dani na poplatníka z 24 840 korun na slevu na poplatníka ve výši průměrné hrubé mzdy za předminulý rok schválili Poslanci ve čtvrtek předtím, než hlasovali o snížení základní sazby na patnáct procent. Sám Ferjenčík přitom později schválení litoval.

„My jsme navrhli zvýšení slevy na poplatníka na úroveň průměrné mzdy a doufali jsme, že vládní koalice si vybere jeden z těch návrhů a ten druhý nechá ležet. Bohužel byly přijaty oba. Kumulovaný dopad do veřejných rozpočtů je prostě kolosální. Podle nás to není šťastný návrh,“ uvedl v pátek pro iDNES.cz.

Pirát dodal, že strana doufala, že zvítězí alespoň nějaká základní rozpočtová racionalita.

„Bohužel se tomu tak nestalo. Pro hnutí ANO je prostě důležitější, aby bylo v titulkách, že pan (premiér Andrej) Babiš porazil pana (ministra vnitra Jana) Hamáčka, než nějaká udržitelnost veřejných financí do budoucna,“ dodal.

Zrušení však ještě není definitivní. Musí ho posoudit již zmíněný Senát a podepsat prezident. Pro schválení balíčku jako celku s přijatými úpravami hlasovali poslanci ANO, ODS, KSČM, SPD a dva nezařazení poslanci Václav Klaus a Tereza Hyťhová.