Praha hostí šéfy obrany a zahraničí EU. Proberou výcvik ukrajinské armády

Na okraj jednání se ve středu uskuteční neformální oběd se šéfy diplomacií Ukrajiny, Moldavska a Gruzie. Z informací od vysoce postavených diplomatických zdrojů EU vyplývá, že by se ministři měli dohodnout na pozastavení dohody usnadňující vydávání víz ruským turistům.

Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) už dříve hovořil o tom, že na zasedání šéfů evropských diplomacií chce otevřít téma plošného pozastavení vydávání krátkodobých schengenských víz pro ruské občany. Zatím se zdá být blíže shoda na pozastavení dohody z roku 2007, která vydávání víz usnadňuje.

EU již pozastavila část dohody, která se týkala vládních činitelů a podnikatelů. Teď by mohla zmrazit i část týkající se turistů. To by znamenalo, že žádosti podané ruskými občany by neměly přednostní právo na zpracování. Pro Rusy by tak získání víz do schengenského prostoru bylo byrokraticky náročnější, dražší a čekali by na ně výrazně déle.

Ministři ve středu projednají také evropskou perspektivu Ukrajiny, Moldavska a Gruzie a budoucnost Východního partnerství. V úterý budou hovořit o vztazích mezi EU a Afrikou. Jednání se dotknou budoucnosti evropské výcvikové mise v Mali a dalšího unijního působení v regionu. Zabývat se politici budou také otázkami spojenými s bojem s ruskými dezinformacemi a posílením kontaktů se zeměmi v Africe.

Na summit naváže konference Forum 2000, jejíž součástí bude i jednání na vysoké úrovni k Ukrajině.

Na jednání zasednou i ministři obrany EU

V úterý začne v Praze hlavní jednací den neformálního zasedání ministrů obrany členských zemí Evropské unie. Politici proberou ruskou agresi na Ukrajině, důsledky války nebo pomoc napadené zemi. Mluvit budou i o budoucnosti výcvikové mise Evropské unie v Mali.

Ministři obrany do Prahy přijeli v pondělí, kdy je čekalo neformální uvítání v Míčovně Pražského hradu. Hlavní část jednání je naplánována na úterní dopoledne a odpoledne. Klíčovým tématem, které se bude prolínat celým setkáním, bude válka na Ukrajině a její dopady na bezpečnost členských zemí EU. Ministři budou diskutovat také o důsledcích ruských aktivit v Africe. V této souvislosti proberou budoucnost výcvikové mise Evropské unie v Mali a další zapojení EU v regionu.

Dále ministři projednají nedostatky v investicích EU do obrany a v posledním bodě setkání prodiskutují možnou podporu Ukrajině. Této diskuse se na dálku zúčastní i ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov. Mluvit by se mohlo o vzniku unijní výcvikové mise pro ukrajinskou armádu, o které se minulý týden zmínil bez větších podrobností šéf unijní diplomacie Josep Borell.