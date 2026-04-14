Ministr Zůna musí kvůli umlčování prezidenta Pavla skončit, míní šéf TOP 09

„Budu navrhovat bod výzvu k odvolání ministra Zůny,“ řekl šéf TOP 09 Matěj Ondřej Havel.
Generální štáb natočil na konci března speciální díl podcastu Kamufláž s prezidentem Petrem Pavlem, který měl vyjít 7. dubna. Rozhovor se však dosud nikde neobjevil, upozornil server Aktuálně.cz. Podle něj zveřejnění zastavilo ministerstvo obrany „kvůli nové komunikační strategii“.
Hrad označil za absurdní, že obrana cenzuruje vrchního velitele ozbrojených sil, jímž je podle Ústavy České republiky prezident Petr Pavel.
Speciální díl podcastu Kamufláž s prezidentem Pavlem natočili na konci března na Hradě. Rozhovor vedený pracovnicí tiskového oddělení generálního štábu Anežkou Vrbicovou měl být podle původního plánu zveřejněn 7. dubna.
Jeho publikaci navíc předem avizovala sama armáda na sociálních sítích. „Na co se můžete těšit? Rozebírali jsme aktuální bezpečnostní situaci, která hýbe světem, ale našli jsme čas i na osobnější témata, jako jsou oblíbené aktivity pana prezidenta,“ uvedla na síti X.
