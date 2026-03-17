Červený místo Bruselu řešil se zemědělci hraboše. Odmítá „fámy“ o Turkovi

Markéta Lankašová
  18:23
Zatímco vládní zmocněnec pro Green Deal Filip Turek jednal v Bruselu, ministr životního prostředí Igor Červený se vydal do Větrného Jeníkova na Vysočině na Výbor Zemědělského svazu ČR. Se zemědělci řešil boj proti hrabošům nebo protierozní vyhlášku. Reportérka iDNES.cz se na akci, které dal Červený přednost před schůzí unijních ministrů, vyjela podívat.
Zasedání Výboru Zemědělského svazu ČR ve Větrném Jeníkově se účastnil ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé sobě, uprostřed). (17. 3. 2026) | foto: Zemědělský svaz ČR

„Obrátil se už na mě okamžitě po mém jmenování Zemědělský svaz ČR, který mě požádal, abych za nimi přijel, protože se čeká na spoustu nových legislativních změn, které samozřejmě zemědělce dost zásadně ovlivní a ovlivňují,“ zdůvodnil na začátku března Červený, proč vynechá zasedání rady v Bruselu a vyšle tam svého stranického kolegu Turka.

Dodal, že považoval za daleko důležitější než jet na svoje „první podívání se do Evropské unie“, zúčastnit se zmíněné akce a řešit problém, který by se následně okamžitě nebo v nejbližší době projevil v ceně potravin.

Je to tu zážitek, automobilky chci vyvést ze zeleného temna, hlásí Turek z Bruselu

V úterý Červený pro iDNES.cz znovu zdůvodnil, proč do Bruselu vyslal Turka. „Měli jsme poradu včera, zítra si budeme říkat, jaké jsou výsledky. Filip Turek nejel do Bruselu na týden nebo na rok, uvidíme se hned zítra ráno. Kdyby bylo něco velmi akutního, můžeme si napsat nebo zavolat. Navíc dopředu si pozici vyjednáváte,“ řekl.

Turek hlasovat může, tvrdí ministr

Unijní pravidla říkají, že členské státy EU mohou na zasedáních v Bruselu reprezentovat i jiní zástupci než ministři, nicméně tito lidé nemohou za danou zemi formálně hlasovat. Červený má ovšem za to, že to není pravda.

„Že by Filip Turek nemohl na Radě unijních ministrů hlasovat, je fáma, kterou šíří opozice. My jsme ten problém vyřešili. Právo hlasovat má ministr, náměstek a vládní zmocněnec. Každý z těchto třech jmenovaných může při hlasování Rady mít ten důležitý hlas a ne tam jenom něco naposlouchat, jak tvrdila opozice. Máme povolení,“ tvrdí Červený.

Červeného zvali zemědělci hned, jak byl jmenován. Tak nemá čas na Brusel a jede Turek

Nad tím, že na jednání ministrů životního prostředí nejede šéf resortu, se podivil například Petr Hladík (KDU-ČSL), předchůdce Igora Červeného v úřadu.

„Dnes je v Bruselu Rada ministrů životního prostředí. Česko tam ale ministra nemá. Místo Igora Červeného jede kvůli jedinému veřejnému bodu Filip Turek. Bodu o konci zákazu prodeje nových aut se spalovacími motory od roku 2035. Ten už přitom vyjednala předchozí vláda. Skutečná následující jednání o budoucích pravidlech ale proběhnou neveřejně. A tam dnes český ministr bude chybět. Česko tedy nic dalšího nedojedná a nikdo se s námi o společné budoucnosti bavit nebude. Symbolické gesto pro Turkovo ego. Reálný vliv na evropské rozhodování nulový,“ zkritizoval Hladík.

Původním kandidátem Motoristů na ministra životního prostředí byl Turek, prezident Petr Pavel jej však odmítal jmenovat. Turek prohlásil, že nový ministr bude dělat, co mu na očích uvidí. V rozhovoru pro iDNES.cz ale Červený popřel, že by neměl své názory.

Peníze přidávat nebudeme, slyšeli zemědělci

Na úterním zasedání Výboru Zemědělského svazu ČR zaznělo, že peněz sice není mnoho a ministerstvo životního prostředí bude kvůli úsporám hospodařit s nižším rozpočtem, ale zemědělcům peníze z Operačního programu životního prostředí Červený krátit nechce.

„Pokusím se, abychom samozřejmě udrželi to, jak jste byli zvyklí na čerpání v konkrétních částkách. Bohužel odmítám, že bych to mohl navyšovat, protože ministerstvo životního prostředí dostane méně peněz,“ prohlásil Červený.

Aktivisté blokující jádro jsou zločinci. Červený o dotacích i Turkově kanceláři

Ministerstvo chce řídit „racionálně“. „Zemědělce potřebujeme, vozit vše ze zahraničí, to by nám vystřelilo ceny neskutečně nahoru. Společnost někdy vnímá zemědělce jako dotační parazity, kteří chtějí vydělávat neskutečné peníze. Ale když se podíváte, jak náročný proces to je, tak mně je těch lidí mnohdy i líto, protože nemají šanci vše ovlivnit,“ prohlásil po zasedání ministr.

Zemědělský svaz ČR zve ministry na svá jednání pravidelně. Podle předsedy svazu Martina Pýchy je ale Červený prvním ministrem životního prostředí, který pozvání přijal.

Turek zastoupí Červeného na jednání v Bruselu. Musím na jinou akci, říká ministr

„Dosud jezdili náměstci nebo vrchní ředitelé. Je potřeba, aby pan ministr pochopil, kde my cítíme ty problémy. Máme za sebou období, kdy ochrana životního prostředí velmi často šla proti ekonomické udržitelnosti. A to prostě nejde. Vždycky musíme sladit ekonomický pohled, aby zemědělec nezkrachoval, ale zároveň zohlednit i životní prostředí,“ prohlásil Pýcha.

Řešili se hraboši i eroze

Na zasedání Červený zhruba 15 minut promlouval k zemědělcům, vyslechl si jejich názory a spolu s Pýchou předal ocenění některým z nich.

Tématem byl například boj proti hrabošům. Ministerstvo vyplácí náhradu 20 tisíc korun za hektar zničené úrody. Podle Pýchy je variantou, jak s hraboši bojovat, nasazení například inteligentních dronů, které lokalizují přesný pohyb hlodavců. A tam jed aplikovat i přímo na povrchu. Červený prohlásil, že v některých lokalitách mu plošná aplikace dává smysl.

„Zemědělec může požádat o nějakou kompenzaci, která se složitě vypočítává, velmi často nezohledňuje skutečné náklady a dostanete ji kdoví kdy s ročním nebo dvouletým zpožděním. Z ekonomického a administrativního hlediska to není jen tak. My bychom byli radši, kdybychom dokázali pole ošetřit tak, abychom o žádnou kompenzaci žádat nemuseli,“ prohlásil Pýcha. Dodal, že prevence je podle něj lepší a výhodnější než řešení následků.

Řešila se také protierozní vyhláška. Ta zjednodušeně řečeno určuje, kolik půdy se z hektaru může ještě smýt, aby zemědělcům nehrozilo, že budou muset hospodařit pod přísnějšími pravidly.

První omezení protierozní ochrany. Na větší změny se ještě čeká

Červený chce nastavení limitů řešit, upozorňuje ale, že hlavní slovo v tom má ministerstvo zemědělství. S ministrem zemědělství Martinem Šebestyánem (za SPD) se sejde koncem března. „Máme domluvenou schůzku, budeme tam jednat o několika zásadních bodech a jeden z nich je právě protierozní vyhláška. Půda je jenom jedna, i ze strany zemědělců je zájem, aby k erozi nedocházelo. Chceme docílit aktualizace vyhlášky,“ uvedl Červený.

Nastínil, že pokud zemědělci po dobu pěti let vykážou, že u nich k erozi nedochází, mohli by být vyjmuti z přísných pravidel a navrátili by se tak k mírnějším podmínkám.

23. února 2026
Červený místo Bruselu řešil se zemědělci hraboše. Odmítá „fámy" o Turkovi

17. března 2026  18:23

