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Červený podal trestní oznámení kvůli kontaminaci Šumavy

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  17:21
Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) na tiskové konferenci k...

Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) na tiskové konferenci k představení podmínek Nová zelená úsporám (28. května 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Jednání vlády. Na snímku ministr životního prostředí Igor Červený. (18. května...
Na území národního parku Šumava podle ministra životního prostřední za...
Na území národního parku Šumava podle ministra životního prostřední za...
Na území národního parku Šumava podle ministra životního prostřední za...
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Ministr Igor Červený (Motoristé sobě) podal trestní oznámení kvůli kontaminovanému území v bývalém vojenském prostoru Zhůří na Klatovsku. Informovalo o tom ministerstvo životního prostředí. Policie už dříve začala věc prošetřovat pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti a z poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti.

Podle ministerstva mohl být spáchán také trestný čin maření úkolu úřední osoby z nedbalosti.

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Ministr podal trestní oznámení na neznámého pachatele k Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze. Cílem je podle něj prověřit, za jakých okolností bylo území kontaminováno.

„Pokud existuje podezření, že v minulosti někdo zanedbal své povinnosti a v důsledku toho vznikla závažná ekologická zátěž a škoda ve výši stovek milionů korun, musí se tím zabývat orgány činné v trestním řízení,“ uvedl ministr.

Červený na začátku září oznámil, že v bývalém vojenském prostoru je asi tisíc tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. V polovině září armáda v oblasti zahájila ženijní a chemický průzkum.

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Armáda by podle dřívějšího vyjádření premiéra Andreje Babiše (ANO) měla zajistit izolaci kontaminovaného místa, aby nebezpečné látky dále nepronikaly do půdy. Poté vybere dodavatele, který bude území sanovat a látky zneškodní.

Ministr původně uváděl, že sanace bude stát asi 192 milionů Kč a potrvá do června 2028. Ve středu ministerstvo uvedlo, že náklady na sanaci budou přes 150 milionů korun.

8. září 2026
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