Nezkušený politik, ale lepší než Turek, reaguje opozice na kandidáta Červeného

Tereza Krocová
  13:40aktualizováno  13:50
Motoristé našli náhradu za Filipa Turka. Na ministra životního prostředí navrhli svého poslance Igora Červeného. „Snad si pan Turek na společné hajlování najde někoho jiného,“ reagoval bývalý premiér Petr Fiala (ODS). Věří, že Červený bude funkci vykonávat v zájmu republiky. Podle poslance TOP 09 Jiřího Pospíšila Červený není příliš zkušeným politikem.
Premiér Andrej Babiš představil nového kandidáta na post ministra životního...

„Snažím se věřit, že nebude dělat to, ‚co vidí na očích Filipu Turkovi‘, ale to, co je v zájmu České republiky. Na servírování humrů k snídani, točení infantilních videí s Richardem Chladem a společné hajlování si snad pan Turek najde jiného parťáka,“ uvedl Fiala na síti X.

Podle bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) je Igor Červený relevantní kandidát. „Držím mu palce. Jakým bude ministrem, ukáže čas,“ řekl iDNES.cz. Bývalý ministr je rád, že tento souboj tentokrát demokracie a Ústava ustály. „Motoristé své ublíženecké hry prohráli a pochopili, že hajlující homofob, který pohrdá českým právním řádem ministrem nebude,“ dodal.

Kdo je nový kandidát Motoristů na ministra? Červený zpochybňoval klimatickou krizi

Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel pro iDNES.cz řekl, že je dobře, že bude místo konečně obsazené a nebude ho suplovat Petr Macinka, který dle jeho slov „dělá ostudu jak ve funkci pověřeného ministra životního prostředí, tak i při vystupování v zahraniční politice“.

„Na to, jak si ve funkci povede pan Červený, si samozřejmě musíme počkat. Už teď se ale dá říci, že jde o lepší nominaci než byl Filip Turek. Doufám, že resort povede tak, aby na ochraně životního prostředí skutečně záleželo a nebyl jen ideologickou platformou Institutu Václava Klause,“ dodal Havel.

„Naší přírodě to asi moc nepomůže“

Poněkud skeptičtější je však k novému kandidátovi jeho stranický kolega Jiří Pospíšil. „Pan Červený není příliš zkušený politik. Ani nemám pocit, že by se věnoval tématům, která jsou spojena se životním prostředím, není tedy jasné, co lze od něj čekat. Bude-li naplňovat program Motoristů, pak to naši přírodě moc nepomůže,“ napsal redakci iDNES.cz.

Šéf Starostů Vít Rakušan se obává toho, že resort „bude řídit podle lehce upraveného hesla Červená, nikoliv zelená planeta“. Podle něj má Červený rezervovaný postoj k obnovitelným zdrojům a klimatologii označuje za náboženství. „Rád se nechám příjemně překvapit, předpokládám, že jako první krok na MŽP se zasadí o vrácení peněz národním parkům,“ dodal.

Redakce iDNES.cz požádala o stanovisko také Kancelář prezidenta republiky, která na dotaz, zda je Igor Červený pro prezidenta Petra Pavla přijatelný kandidát, zatím nereagovala.

Babiš představil nového kandidáta do vlády místo Turka. Je to poslanec Červený

Turek už dříve uvedl, že nový kandidát na ministra bude „dělat to, co mu na očích vidí.“ Nominaci již premiér Andrej Babiš (ODS) sdělil prezidentovi a očekává, že Červeného jmenuje. Pokud se tak stane, sejde se na resortu právě s Turkem, kde vykonává svou práci vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a green deal.

„Jako neministr jsem se rozhodl, že nabídnu panu premiérovi možnost, že bychom nominovali ministra na post životního prostředí, kde já sedím jako zmocněnec. Bude to ministr, který bude velmi seriózní a který bude dělat na ministerstvu to, co mi na očích vidí,“ řekl Turek v neděli videu na svém Instagramu.

Ministerstvo životního prostředí zatím vede šéf Motoristů Petr Macinka, který je zároveň ministrem zahraničí. Náměstkem na MŽP za Motoristy sobě je Jaromír Wasserbauer.

Považujete za dobré řešení, že vláda vybrala nového kandidáta na ministra životního prostředí?

