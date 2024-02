VIDEO: Demisi! řval na něj dav. Souboj hlasivek vést nebudu, reagoval Výborný

„Tak jako se zabývám každou korespondencí, kterou jako ministr dostanu, tak se samozřejmě budu zabývat i touto výzvou,“ uvedl Výborný. Z davu se ovšem ozýval křik a pískot. „Demisi, demisi,“ skandovali protestující.

„Pokud se mnou chce někdo vést slušnou debatu o českém zemědělství, jsem připraven. Ale nejsem připraven tady vést souboj hlasivek,“ reagoval na hluk Výborný.

„Kdy už konečně zastavíte potraviny, co sem vozí z Ruska, teda z Ukrajiny?“ ptala se jedna z protestujících. „Z Ruska se sem snad žádné potraviny nevozí,“ reagoval hned ministr. „Ne, já myslím z Ukrajiny,“ opravila se žena.

„Z Ukrajiny se sem potraviny také nevozí. Vozí se sem to, co tady někdo nakoupí. Není to stát, kdo by nakupoval obilí. Není to stát, kdo by kupoval kuřecí maso,“ odpověděl Výborný.

„Ale že to jejich obilí je kontaminované, ví kde kdo,“ pokračovala žena. „Ne. Máme zemědělskou a potravinářskou inspekci, která na to opravdu dohlíží,“ vysvětloval ministr. „To obilí, a není ho nijak mnoho, není kontaminované.“ Řada otázek ale pokračovala dál.