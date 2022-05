Válek jel v autě bez pásu, fotku hned smazal. Jízdu bude šetřit policie

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek v pondělí informoval, že vyrazil na první zahraniční cestu. Cílem je Slovensko a setkání s tamním ministrem zdravotnictví.

„Řešit budeme hlavní témata dnešní doby. Spolupráci v oblasti zdravotnických záchranných služeb, zvládání pandemie covid-19, uprchlickou vlnu, po útoku Ruska na Ukrajinu,“ uvedl na Twiteru Válek, který příspěvek doprovodil snímkem z auta.

Z něj však vyplývá, že ministr během jízdy po dálnici není připoutaný. Válek fotografii po několika minutách smazal, nechal pouze text.

Redakce iDNES.cz oslovila mluvčího resortu Ondřeje Jakoba, proč ministr nebyl při jízdě připoutaný a proč poté příspěvek smazal.

Na první dotaz Jakob odvětil: „Stáli jsme v tu chvíli v koloně.“ Na druhý dotaz, však dosud nereagoval. Pod novým příspěvkem ministra se však už komentující ptají, zda za absenci bezpečnostních pásů třeba již zaplatil pokutu.

„Ale pane ministře... Že má ta ministerská funkce k tomu chlubení se jízdou bez pásů vždycky takové sklony,“ reagoval třeba pan Matouš.

Příspěvek na Twitteru ministra zdravotnictví Vlastimila Válka.

Také dopravní expert Roman Budský z fotky vyčetl, že je ministr nepřipoutaný. „Odpoutat se v koloně opravdu normální není. Dalo by se říct, že stání v koloně je stále součást jízdy. Je tady třeba rozlišovat - zastavit a zastavit vozidlo. Když řeknu, že zastavil, tak to znamená, že někoho nakládám a vykládám. Zastavit vozidlo je pak nezávisle na vůli řidiče, třeba právě přede mnou je kolona - sice nechci zastavit, ale nezbyde mi nic jiného,“ vysvětlil Budský.

Jedná se o přestupek

Podle něj v tomto případě došlo k zastavení z důvodu silničního provozu. „V tomto případě si myslím, že by měl pás mít, jako když se vozidlo pohybuje,“ doplnil dopravní expert s tím, že se jedná v takovém případě o přestupek.

„Řeší se to tak, že tohle jde za konkrétním pasažérem. Čili za to nezodpovídá řidič, ale pasažér. Mohla by tam být pokuta do 2 tisíc korun a v případě, že by to šlo do správního řízení, tak až dva a půl tisíce korun,“ upozornil Budský. Rovněž může být věc řešena domluvou.

Budský také upozornil, že nepřipoutaný může být nebezpečný i pro své spolucestující. „Když se někdo nepřipoutá vzadu, tak tam prožívá trochu falešný pocit bezpečí. Je to velký omyl. Když vás náraz vystřelí, tak nárazová hmotnost se zvyšuje až na třicetinásobek. Kdyby pan ministr vážil řekněme oblečený zhruba metrák, tak při nárazu bude vážit tři tuny. Přední sedačka vás nemá šanci udržet,“ varoval dále dopravní expert.

Válek není první politik, u kterého vyšlo najevo, že se v autě nepoutá. Loni v únoru se v Česku řešila například kauza bývalé ministryně financí Aleny Schillerové. Ta tehdy vyrazila do obchodních řetězců zkontrolovat, jestli snížily cenu respirátorů a jak jsou na tom se zásobami. Na sociální síti k tomu následně vyvěsila video, kde důvody cesty vysvětluje. Během toho není připoutaná a od uživatelů za to sklidila kritiku. Ministryně poté přispěla na České sdružení obětí dopravních nehod.