Vojtěchův přesun do diplomacie se zdrží. Babiš ho chce v týmu až do konce

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch zřejmě zůstane ve funkci ministra zdravotnictví i po prvním listopadu, kdy měl podle plánu nastoupit na resort zahraničí jako budoucí velvyslanec ve Finsku. Televizi Nova to řekl to Andrej Babiš. Premiér při této příležitosti dodal, že doufá v to, že Vojtěch bude ministerstvo řídit do demise vlády.