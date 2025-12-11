Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek zhodnotí uplynulé volební období

Válek v Poslanecké sněmovně zasedá od roku 2017, tehdy vedl kandidátku TOP 09 v Jihomoravském kraji. Ve volbách 2021 mandát obhájil a posléze se stal ministrem zdravotnictví ve vládě Petra Fialy.
Resort převzal po svém předchůdci Adamu Vojtěchovi za ANO. Právě ten by ho měl nyní v čele ministerstva vystřídat. Po setkání s prezidentem Petrem Pavlem mluvil Vojtěch o tom, že ve zdravotnictví bude nezbytné navýšit platby za státní pojištěnce a zavést povinné e-žádanky.
Pavel jmenoval Babiše premiérem. Šéf ANO chce z Česka udělat nejlepší místo na Zemi
„Debata byla příjemná, věcná,“ řekl před dvěma týdny kandidát na ministra zdravotnictví, který resort vedl už v předchozí Babišově vládě a posléze působil také jako velvyslanec ve Finsku.
Nový kabinet jmenuje prezident v pondělí 15. prosince v 9 hodin ráno. Premiérem se v úterý stal šéf hnutí ANO Andrej Babiš, který se na post vrací po čtyřleté pauze.