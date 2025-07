Podle informací serveru Seznam Zprávy firma některé zakázky získala v posledních letech přímo od ministerstva vedeného Vlastimilem Válkem, další od státem vlastněných nemocnic a jiných státních zdravotnických organizací.

Sameš pro Seznam Zpráv uvedl, že Aricoma je podle něj v zakázkách ve zdravotnictví úspěšná vzhledem k velikosti firmy. „My jsme jedna z mála firem, která má na kyberbezpečnost 240 lidí,“ řekl.

Do Dubaje na krátkou dovolenou

Válek uvedl, že šéfa IT firmy Sameše zná 20 let. Podle ministra byl jeho pacientem, poté se stali přáteli. Ministr však tvrdí, že vůbec neví, čím se jeho přítel živí. Tedy že vede významnou IT firmu se 1600 zaměstnanci, která se věnuje i zdravotnickému byznysu.

„Já vůbec nevím, co dělá profesně,“ uvedl ministr s tím, že se Samešem zakázky pro nemocnice nebo pro ministerstvo nikdy neřešil. „To já vůbec netuším, kam dodává firma pana Sameše,“ doplnil s tím, že ho nezajímá, čím se jeho známý živí.

Dále popsal, že s šéfem IT firmy a dalšími dvěma přáteli létá do Dubaje pravidelně na krátkou dovolenou. Všichni bydlí ve skromném domě. Současně uvedl, že si náklady na dovolenou v Dubaji platí ze svého.

Vše proběhlo standardně, tvrdí ministerstvo

Aricoma například v červenci 2021 vyhrála zakázku, kterou vypsala Fakultní nemocnice Brno v reakci na útok vyděračského virusu na nemocniční systémy. Válek přitom v brněnské nemocnici působil od května 2020 do konce roku 2021 před svým nástupem na ministerstvo jako IT náměstek.

Mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakoba uvedl, že Válek za dobu svého působení neměl právo žádné zakázky vypisovat ani je řešit a neměl podpisové právo k jakýmkoliv zakázkám týkajících se centra informatiky.

Na ministerstvu zdravotnictví pak IT společnost získala zakázky za desítky milionů korun. Například se jako jediná přihlásila letos do tendru na podporu mobilních očkovacích aplikací EZKarta a čTečka. Nakonec vyhrála s nabídkou 26 milionů.

„Veškeré smlouvy jsou uzavřeny na základě veřejných zakázek, které proběhly v naprosto standardním režimu,“ řekl Jakob.