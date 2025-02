Proti nadváze u dětí chce Válek bojovat náramky. Devítiletí váži i 90 kilo, říká lékař

Že počet dětí s nadváhou roste, potvrzují i zdravotní pojišťovny. Podle jejich statistik se odhaduje, že v dětské populaci je asi 25 procent dětí s nadváhou nebo obezitou.

Cílem programu ministerstva zdravotnictví je tak podpora zdravého životního stylu u dětí ve věku 6 až 11 let s nadváhou. „Tento inovativní projekt se zaměřuje na boj proti dětské obezitě, která je jedním z hlavních zdravotních problémů současné generace,“ uvedlo ministerstvo.

Snížit BMI o 5 procent za rok

„Obezita je opravdu vážný komplexní problém. Mimo jiné má také dopady na psychické zdraví dětí, což může vést k nižšímu sebevědomí, úzkostem či depresím. Je proto zásadní zahájit prevenci již v raném věku,“ upřesnil pediatr Bohuslav Procházka.

Cílem projektu je podle resortu snížit BMI (body mass index) dětí s nadváhou o 5 procent během jednoho roku. Program je však zaměřen nejen na samotné děti, ale také na jejich rodiny. Ministerstvo chce projektem motivovat děti k pohybu a zdravějšímu stravování, a to zábavnou a nenásilnou formou.

„Každé dítě zapojené do programu obdrží zdarma fitness náramek Garmin Vivosmart 5 a přístup do mobilní aplikace.“ | foto: Ministerstvo zdravotnictví

„Každé dítě zapojené do programu obdrží zdarma fitness náramek Garmin Vivosmart 5 a přístup do mobilní aplikace, která funguje na principu hry. Tato aplikace umožní dětem a jejich rodičům sledovat denní fyzickou aktivitu, energetický příjem a výdej, plnění cílů v oblasti zdravého stravování a pohybu,“ vysvětlilo ministerstvo.

Závažně obézní jsou čím dál mladší děti

Předseda Sekce pediatrické obezitologie České obezitologické společnosti JEP Jan Boženský pro iDNES.cz podotkl, že náramky nejsou léčebná záležitost, ale snaha o prevenci.

„Náramky dokážou nejen změřit aktivitu, ale v programu je také možnost interakce s dítětem. Je to pilotní program. Zapojilo se asi tisíc dětí. Vyžaduje se tam určitá spolupráce. Není to tak, že někdo má nadváhu a řekne, že chce náramek. Tak to nefunguje,“ komentoval Boženský.

Podle jeho slov se v budoucnu počítá s rozšířením projektu. „Zatím se samozřejmě zkouší pilot, abychom věděli, jak vůbec bude tato metoda efektivní do budoucna. Data budou velmi sofistikovaná. Nebude to tedy o pojmech, ale o datech,“ podotkl.

Hlavní faktory přispívající k nadváze: Nadměrný energetický příjem: Vysoký obsah cukrů a tuků v potravinách.

Vysoký obsah cukrů a tuků v potravinách. Nedostatek pohybu: Sedavý způsob života spojený s časem stráveným před obrazovkami.

Sedavý způsob života spojený s časem stráveným před obrazovkami. Nevyvážené stravovací návyky: Konzumace sladkostí, slazených nápojů a fast foodů.

Dětský obezitolog také upozornil, že počet dětských pacientů je obrovský. „V naší ambulanci spíše vídáme, že nám klesá věk dětí se závažnou formou obezity, tedy metabolickými komplikacemi. To je asi největší problém. Na to jsme opravdu před nějakými patnácti lety zvyklí nebyli,“ uvedl s tím, že nárůst pozoruje především v posledních pěti letech.

„Po covidu už to je opravdu strmý nárůst. Máme obavu, že v průběhu dalších pěti letech uvidíme nejenom nárůst obézních dětí, ale možná také nárůst dětí s komplikacemi,“ varoval lékař.

Program Buď fit 24. | foto: Ministerstvo zdravotnictví

Největší nárůst pak byl podle Boženského zaznamenán u dětí mezi 11 a 13 lety, především pak u chlapců.

„Z dat z roku 2021 vyplývá, že až 50 procent chlapců má problémy se svou hmotností. Tedy trpí nadváhou či obezitou. Mluvíme o dětech, které váží 110 či 120 kilo a nemají 15 let. Pak tady máme děti, které v devíti letech váží 80 až 90 kilo,“ dodal.

Pojišťovny na náramky nemají. Musely by zrušit jiné preventivní příspěvky

Ohledně náramků nedávno promluvil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek i v rozhovoru pro Seznam Zprávy. „Vedeme teď velkou debatu, protože bych chtěl, aby děti s nadváhou měly takové chytré hodinky hrazené z fondu prevence od pojišťoven. Chceme tato inteligentní zařízení vtáhnout do hry, protože monitorují poměrně dost věcí,“ řekl ministr.

Redakce iDNES.cz se obrátila na pojišťovny, zda by na fitness náramky či hodinky peníze ve fondu prevencí našly. Případně, zda by nemusely omezit jiné aktivity, které jsou lidem z fondů placeny.

„Aktuálně není možné přistoupit k úhradě chytrých hodinek z fondu prevence. Jednalo by se o razantní změnu a v případě úhrady celé částky velmi významný výdaj. Pokud jde o obézní pojištěnce, nedomníváme se, že by využívání chytrých hodinek jakkoliv přispělo k motivaci redukovat váhu nebo dokonce k redukci hmotnosti,“ uvedla pro iDNES.cz mluvčí Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Jana Schillerová s tím, že pojišťovna přispívá například na vzdělávací kurz nebo pobyt s nutričním terapeutem.

„Pokud by došlo k zavedení příspěvku na chytré hodinky, pak by bylo nutné zredukovat jiné příspěvky,“ doplnila Schillerová.

Mluvčí Oborové zdravotní pojišťovny František Tlapák uvedl, že pojišťovna je obecně otevřena využívání moderních technologií.

„Zásadní by tedy byla podrobná analýza, jaký význam by tyto náramky měly mít pro pojištěnce, co přesně by mělo být jejich přínosem. Žádný náramek, prsten ani jiné podobné zařízení samo o sobě nedonutí děti přestat pít slazené nápoje nebo se hýbat,“ komentoval.

Mluvčí VZP Viktorie Plívová uvedla, že programy Fondu prevence na rok 2025 již byly schváleny. „Projekt Buď fit či příspěvek na nákup fitness náramků (či jiných obdobných zařízení) do něj zařazen není. V tuto chvíli VZP není do programu nijak zapojena, ani o něm nemáme podrobnější informace,“ doplnila.

Buď fit 24. | foto: Ministerstvo zdravotnictví

Mluvčí Vojenské zdravotní pojišťovny Jan Mates uvedl, že není zřejmé, jaké funkce by elektronická zařízení měla mít a kdo by záznamy z nich po medicínské stránce vyhodnocoval.

„Bez takového kontroly a vyhodnocování výsledků nevidíme v plošné podpoře chytrých zařízení z fondů prevence pro určitou skupinu pojištěnců valného smyslu. Dále není zřejmé, jaká technická kritéria by taková zařízení musela splňovat. A není známo ani to, zda by ona chytrá zařízení měly hradit pojišťovny plně, nebo by na ně pouze přispívaly a kolik,“ uvedl s tím, že tím pádem nejde odhadnout ani finanční dopady.

„Každou aktivitu ve prospěch prevence obézních občanů a zvláště dětí vnímáme vždy pozitivně. Uvědomujeme si, že dětská obezita se již stala naléhavým problémem veřejného zdraví, neboť dětí s nadváhou neustále přibývá,“ doplnila mluvčí České průmyslové zdravotní pojišťovny Elenka Mazurová a současně dodala:

„O potenciální aktivitě či představě pana ministra ale zatím nemáme dost informací, pro konkrétnější a sofistikovanější výstup je nutné zpracovat rozsáhlou analýzu včetně průzkumu trhu. Tyto informace nelze zpracovat ze dne na den.“