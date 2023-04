Chybí lék na cukrovku druhého typu, nebude se předepisovat na obezitu

Náměstek ministra zdravotnictví Jakub Dvořáček a ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Irena Storová seznámili se situací kolem léků veřejnost na tiskové konferenci. Ta byla svolána především kvůli oznámení dvoutýdenního výpadku léku na diabetes 2. typu Ozempic.

Podle náměstka lze Ozempic nahradit jinými léky se stejným účinkem, omezí se navíc jeho předepisování na obezitu. Podle Dvořáčka byl navíc původně avizovaný výpadek dodávek v řádu měsíců. „V týdnu od 17. dubna už jsou nám slíbeny dodávky v takové míře, aby byli uspokojeni čeští pacienti,“ uvedl. Podle něj má většina pacientů doma zásobu na tři měsíce.

Podle Davida Koláře, ředitele Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP), jejímž členem je i výrobce léku, firma Novo Nordisk, je výpadek způsoben výrazným zvýšením poptávky.

Podle vědeckého sekretáře České diabetologické společnosti Jana Šoupala lékaři umí situaci vyřešit náhradou jiného léku, například ve formě tablet. „Pacienti nechť si zkontrolují zásoby a s dostatečným předstihem to řeší se svým lékařem,“ řekl Šoupal. Podle jeho odhadů jde o řádově tisíce pacientů.

„Není to nic, co bychom jako diabetologové nemohli vyřešit. Existují tablety, které obsahují stejnou látkou. Výhodou u tohoto je navíc i to, že si nemusí pacienti píchat injekce,“ uvedl Šoupal.

Dotaz padl také na antibiotika a sirup pro dětské pacienty. „Očekáváme, že v druhé polovině dubna bude situace plně stabilizována,“ uvedl na tiskové konferenci Dvořáček. Jednat se má o přípravy, které jsou v Evropě registrovány a nemusí tedy projít žádnou kontrolou.

Na podzim se to podle jeho slov snad podaří stabilizovat úplně, aby nedošlo k dalšímu výpadku na trhu.

Začátkem února Válek uvedl, že se situace s léčivy postupně stabilizuje. „Ano výpadky tady jsou, jsou stále problémy s některými kategoriemi,“ pokračoval dříve ministr a dodal, že stát se snaží dělat vše pro to, aby léky byly naskladněny. K tomu by měla přispět také novela léčiv, která by měla vzniknout v reakci na danou situaci.

Okolností, které mohou za výpadek léků, je podle Válka několik. Patří mezi ně pozastavení výroby v Číně, které vzniklo v souvislosti s nemocí Covid-19. Dále také špatné plánování a strategie výrobců léčiv v roce 2021, válka na Ukrajině, kde válka pozastavila výrobu, a mutace chřipky, které nastoupily po skončení pandemie koronaviru.

Začátkem letošního roku byl největší problém především s volně prodejnými sirupy a čípky na snížení horečky pro nejmenší děti od tří měsíců, ale i antibiotiky pro dospělé na předpis či kapkami do očí.

Proto velké množství lidí zvolilo nákup v sousedním Polsku, kde jsou léky často levnější než u nás. V tamních lékárnách je navíc možné uplatnit i vytištěný recept od lékaře.