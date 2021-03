Těžký průběh covidu mají stále častěji mladší lidé. Blatný zhodnotí situaci

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Jan Blatný ve čtvrtek na interpelaci zdůraznil, že člověk musí mít nasazenou roušku, i když je na ulici zcela sám. „Jakékoli další výjimky nejsou vhodné,“ řekl ministr.



„Podobná nařízení jsou platná v řadě ostatních zemí a je to prostě naprosto jasné striktně dané pravidlo, ze kterého nechci, aby byly žádné výjimky. Je to stejné, jako když si všichni uvědomujeme, a na to si naši občané zvykli, že když se napiji, tak si nesednu za volant,“ reagoval Blatný.

Blatný ve čtvrtek čelil také otázkám na testování zaměstnanců. „Zaměstnavatel je povinen zajistit testování pro své zaměstnance, nikoli tím, že je pošle na veřejné místo,“ řekl ministr. Později při odpovědi na jednu z dalších interpelací Blatný uvedl, že předpokládá, že testování zaměstnanců bude probíhat i v dubnu a v květnu.

Za čtvrtek v Česku přibylo 11 083 nových případů koronaviru. Je to o 3 557 méně než před týdnem. V nemocnicích je 8 675 pacientů, z toho 1 940 ve vážném stavu.