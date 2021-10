5 úkolů pro nového ministra zdravotnictví. Co musí vyřešit, aby Česko nezaostalo

Neutečeme třeba před stárnutím obyvatel, raketovým růstem výskytu chronických nemocí a nedostatkem zdravotnického personálu. Neutečeme ani před tím, že máme omezené finanční zdroje, které budou kvůli stárnutí obyvatel dále vysychat. Bude méně lidí, kteří vydělávají, a více těch, kteří budou zdravotnictví potřebovat.

Potřebné změny se přitom zvládnout dají, musíme na nich ale začít pracovat hned. Ne až nás za pět let chytnou za šos. Proto by měl nový ministr zdravotnictví přijít do úřadu s vizí, a hlavně s odvahou. Navíc musí mít připraven jasný implementační plán, protože velké změny lze dělat jen v první části volebního období. Co nebude nejpozději do roku a půl ve Sněmovně, to už pravděpodobně přijato nebude. Zkusili jsme nutné změny proměnit do pěti bodů, jejichž řešení nelze odkládat.