Pondělní rozvolnění se možná nebude konat. Arenberger připouští změny

Od pondělí otevřou některé obchody a lidé budou smět sportovat. Nesmí jich být ale víc než dvacet. Vnitřní sportoviště zůstávají pro amatérské sportovce stále zavřená. Epidemiologové však upozorňují, že s nimi tato rozvolnění nikdo nekonzultoval.

„Přemýšlíme o tom, že bychom se během víkendu vrátili ke stanovisku, které je z medicínského hlediska lepší a budeme respektovat to, co chce Mezioborová skupina pro epidemické situace. A to, že to bude tak, jak je to teď. To znamená dva lidi uvnitř, dva venku,“ řekl Arenberger. Ten v pořadu Interview přiznal, že ani jemu se možnost setkávání dvaceti lidí venku a deset uvnitř nelíbí.



Přitom ještě v pátek odpoledne na tiskové konferenci Arenberger žertoval: „Dvacet lidí si venku klidně může zahrát fotbal, jen budou ochuzeni o brankáře.“ Stejně tak vtipkoval o návštěvách. „Pokud si třeba doma uděláte párty a máte velký byt a pozvete si tam deset lidí, tak byste měli mít roušky,“ pronesl na tiskové konferenci Arenberger.

Stanovisko vzniklo na začátku týdne a nový ministr ho prý neměl možnost ovlivnit, na ministerský post totiž nastoupil až ve středu. Záležet bude také na rozhodnutí právníků.

Arenberger uvedl, že by byl rád, kdyby mu vyšli vstříc. Buď prý uznají, že medicínská stránka je důležitější než právní čistota a nebudou to kazit, nebo se podle něj dohodnou, že má být všechno čisté. V pondělí již totiž nebude platit nouzový stav a Česko se bude řídit pandemickým zákonem.

Rozhodnutí musí do 48 hodin schválit vláda

Omezení počtu lidí, kteří se mohou setkávat třeba na venkovních sportovištích, podle ministra nejspíš v pondělí ještě bude na 20. Podle pandemického zákona ale nelze omezovat lidi v tom, jestli jich pohromadě bude víc, nebo méně, podotkl Arenberger.

„Nejde to. Lidé ale musí naše mimořádné opatření respektovat, dokud ho nezruší soud. On ho zrušit může,“ řekl Arenberger. Ten také připomněl, že ministerstvo už má v datové schránce předžalobní výzvu České komory fitness.

Pokud by se však opatření měnilo, Arenberger by to oznámil v sobotu odpoledne. Podle pandemického zákona pak rozhodnutí musí do 48 hodin schválit vláda.