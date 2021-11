Hřib chce obnovit vánoční trhy. Lidé se tam baví, odmítl Vojtěchův resort

Rozhodnutí vlády o zákazu konání vánočních trhů pobouřilo nejen stánkaře, ale také některé starosty a primátory. Některá města se proto rozhodla opatření obejít a místo vánočních trhů pořádají zimní farmářské trhy. Farmářské trhy jsou totiž dále povoleny, není tam ale možné konzumovat alkohol ani jídlo.

Příkladem je město Most. Zatímco primátor Mostu Jan Paparega označil zákaz za hloupé rozhodnutí, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch v reakci na rozhodnutí vedení Mostu mluví o obcházení nařízení.

Jenže Most není jediné město, kde se zimní trhy konají. V úterý se kvůli opatření do ministra zdravotnictví „pustil“ na Twitteru primátor Prahy Zdeněk Hřib.

Opatření nedává smysl, lidé ho nechápou

„Vyzval jsem ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha k revizi opatření, které se týká vánočních trhů. Teď totiž nedává smysl, lidé ho nechápou, a proto nefunguje. Dokázal bych si představit na trzích třeba opatření jako ve food courtech obchodních center, kde platí zákaz konzumace,“ napsal na sociální síť pražský primátor.

Ten současně dodal, že od ministra zdravotnictví je nulová sebereflexe. „Mne opravdu mrzí, že čelní představitelé našeho státu nechápou, že opatření, které lidem nejde vysvětlit, nikdo nikdy dodržovat nebude. Navíc kvůli špatné legislativě je vymahatelnost opatření dle krizového zákona velmi nízká,“ dodal primátor Hřib.

Na jeho slova reagoval vzápětí i ministr. „Pane primátore. Podobná opatření nevyhlašuji rád. Ale máme rekordní čísla nakažených a relativně plné nemocnice v Praze. Cílem opatření je chránit lidi před epidemii,“ reagoval Vojtěch s tím, že zatímco v Německu to primátoři chápou, tak v Česku často jen hledají cesty jak opatření obejít nebo zpochybnit: „Škoda.“

„Adventní trhy rušíme ze stejných důvodů jako je ruší Lipsko, Drážďany nebo Mnichov tedy proto, že tam dochází k bližšímu kontaktu lidí. Model chování na vánočním trhu je trochu jiný než na tom běžném, kde si stejně jako v supermarketu nakoupíte a odejdete,“ vysvětlil nedávno mluvčí resortu zdravotnictví Daniel Köppl. „Na vánoční trh se jdete bavit a trávit tam volný čas a to je to, co se snažíme eliminovat,“ dodal mluvčí.