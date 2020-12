Česko povolilo šest dávek vakcíny z ampule místo pěti, oznámil Babiš

„Ministerstvo zdravotnictví dnes rozhodlo, že povoluje za přísného dodržení objemu dávek použití jedné vícedávkové injekční lahvičky až pro šest pacientů,“ řekl v úterý TV Nova premiér Andrej Babiš. Cílem změny je zvýšit počet lidí, kteří vakcínu dostanou. Podmínkou je i to, že se lahvičky nebudou moct míchat.

Obsah lze použít až pro šest pacientů v případě, kdy objem očkovací látky v jedné lahvičce umožní odebrání nezbytného objemu jednotlivých dávek pro každou z aplikací, uvádí rozhodnutí zveřejněné na webu ministerstva, které je platné do konce března.



Andrej Babiš @AndrejBabis Schváleno! Od zítřka můžou nemocnice natáhnout z jedné ampule vakcíny @pfizer a @BioNTech_Group šest dávek místo pěti. Naočkujeme víc lidí. Díky @ZdravkoOnline za rychlé schválení. https://t.co/efaeRLqkH2 oblíbit odpovědět

Babiš na možnost odebrat z lahvičky až šest dávek upozornil v pondělí. Oslovil kvůli tomu šéfku Evropské komise Ursulu von der Leyenovou. Podle schválených dokumentů k vakcíně, které jsou pro zdravotníky závazné, je lahvička určena na využití pěti dávek očkování. Původně se očekávalo, že změnu posvětí Evropská léková agentura, Česko ale mezitím přistoupilo ministerské výjimce.



Použití šesti dávek z jedné ampule povolili například v Izraeli či USA. V druhé zmíněné zemi připouští i dávek sedm. Více očkovací látky v lahvičkách není nic neobvyklého.



„Natáhnutí“ na šest dávek

V lahvičce s očkovací látkou je 1,8 mililitru rozpouštědla (v něm je rozpuštěna účinná látka) a očkuje se po 0,3 mililitrech. Šest dávek se tak dá podle přednosty Infekční kliniky FN Brno Petra Husy bez problémů „natáhnout“.



Kromě užití více dávek očkování z jedné ampule se také debatuje o přípustnosti podání jen jedné očkovací dávky pacientům místo dvou. Po prvotním očkování se totiž musí lidé dostavit po třech až čtyřech týdnech pro další.



Zdravotníci, kteří s vakcínou zacházejí, se musí řídit pravidly, která jsou popsána v takzvaném souhrnu údajů o přípravku. Dokument je pro zdravotníky závazný. Pokud by postupovali v rozporu s ním, nesli by odpovědnost za to, kdyby lidé například měli kvůli neschválenému použití zdravotní problémy.