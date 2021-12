Česko zavede povinné očkování, oznámil Vojtěch. Příští týden vydá vyhlášku

Ve vyhlášce jsou uvedeni kromě lidí starších šedesáti let a zdravotníků, policistů či hasičů také strážníci městské policie či jednotky dobrovolných hasičů. Povinnost se bude týkat i mediků. „Ostatní skupiny jsou stejné, jak jsme avizovali,“ uvedl Vojtěch.

Podle Vojtěcha je správné jít cestou povinného očkování. „Když se podíváme na vyjádření evropských politiků, tak je jasné, že Evropa se obrací k povinné vakcinaci proti covid-19. Česko by mělo jít rovněž touto cestou. Vyhlášku budeme navrhovat, jak byla připravována,“ doplnil.

Připomněl, že se blíží Vánoce, které mohou být z hlediska šíření viru rizikové „Diskutujeme nastupující Vánoce, jak zabránit tomu, že dojde k masivnímu šíření. Určitě budeme včas komunikovat, jak trávit vánoční svátky,“ řekl.

Vzhledem k tomu, že přes Vánoce se lidé setkávají v rodinách či s přáteli bychom podle něj mohli po Novém roce čelit opětovnému nárůstu nakažených a hospitalizovaných. „Před Vánoci počítáme, že proběhne testování ve školách,“ řekl dále s tím, že tento krok by měl zajistit, že nedojde k masivnímu přelití nákazy do rodin. Žáci by se měli testovat 20. prosince. Připomněl situaci z loňského roku, kdy v lednu začala další velká vlna epidemie.

Nedoporučuje, aby se pořádaly na Mikuláše návštěvy. „Já bych vzhledem k situaci, kde se nacházíme bych nedoporučoval, aby se tyto návštěvy v rodinách odehrávaly. To představuje riziko. Nesporně nepředpokládám, že by Mikuláš, čert a anděl nosili respirátory,“ řekl.

Vojtěch v pátek jednal o dalším osudu pandemického zákona s Anticovid týmem budoucí vlády. Bavit se měli rovněž o naplněnosti nemocnic a omezování plánované a zbytné zdravotní péče. Ministr Vojtěch je kvůli nákaze koronavirem v izolaci.

Proti povinnému očkování lidí nad 60 let se však v minulosti Anticovid tým příští vlády Petra Fialy postavil. V první řadě je podle něj potřeba proočkovat třetí dávkou ty, kdo na ni čekají, a také zástupce bezpečnostních složek, armády, policie, zdravotníky a pracovníky v sociálních službách v souladu s jejich profesními organizacemi.