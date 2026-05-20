Do Česka vezou pacienta s podezřením na ebolu. Vojtěch svolal brífink

Šéf resortu zdravotnictví Vojtěch na tiskové konferenci sdělil, že ministerstvo bylo kontaktováno americkým velvyslanectvím v Praze se žádostí o přijetí amerického občana, který se staral o občany nakažených ebolou.
Část lidí s podezřením na nakažení má být podle ministra hospitalizováno v německém Berlíně. „Byly oslovené pouze dvě země – Česká republika a Německo,“ sdělil ministr a doplnil, že důvodem má být renomé České republiky v řešeních vysoce infekčních nakaženích.
Ministr zároveň připomněl, že se nejedná o první případ podezření na infekci ebolou v České republice. Jak pražské letiště, tak zdravotnická záchranná služba mají být podle Vojtěcha na takové situace připravené.
„Ten člověk bude přivezen speciálním letem z Ugandy do Prahy. Přílet očekáváme na Letiště Václava Havla, kde si ho převezen zdravotnická záchranná služba, která ho převeze na Bulovku,“ sdělil před novináři Vojtěch a doplnil, že všechny náklady za péči o pacienta uhradí americká strana.
„Já jsem o tom rozhodl na základě konzultace s kolegy z vlády,“ sdělil Vojtěch a doplnil, že se jedná o princip solidarity. Společně s šéfem resortu zdravotnictví na tiskové konferenci vystoupila také primářka kliniky infekčních nemocí FN Bulovka Hana Roháčová, náměstek ředitele Zdravotnické záchranné služby Hlavního města Prahy Zdeněk Křivánek i zástupce hlavní hygieničky Matyáš Fošum.
Vysoce nakažlivé onemocnění
Podle dosavadních informací muž v současnosti nevykazuje příznaky onemocnění. Do České republiky míří z Ugandy a nemocnice Bulovka jeho přijetí očekává ve večerních hodinách. Transport má proběhnout podle mezinárodních bezpečnostních a hygienických protokolů určených pro vysoce nakažlivá onemocnění.
Hygienická služba i vedení nemocnice zároveň zdůrazňují, že případ nepředstavuje riziko pro veřejnost. Hlavní hygienička Barbora Macková sdělila, že situace je díky přijatým opatřením pod kontrolou. Ebola se podle resortu zdravotnictví nepřenáší vzduchem, ale pouze přímým kontaktem s tělními tekutinami nakaženého člověka.