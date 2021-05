Rozhodnutí vlády naštvalo Zaorálka. Jak ze satirického časopisu, říká opozice

Ministra kultury Lubomíra Zaorálka pobouřilo, jak se vláda postavila k dalšímu rozvolňování a že zatímco do restaurací budou moci od pondělí lidé chodit s jakýmkoli testem, do divadel, na koncert či do kina jen s testem provedeným profesionálním zdravotníkem a nebude tam možná konzumace žádného občerstvení.