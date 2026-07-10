„Já mu to vysvětlím,“ řekl Macinka po sporu s Okamurou. Rozkol v koalici nečeká

Macinka v pátek chyběl na koaliční radě, protože se po summitu NATO v turecké Ankaře přesunul do Říma na jednání skupiny Přátel Západního Balkánu. Spor s předsedou SPD Tomiem Okamurou kvůli českému zapojení do iniciativy PURL ale podle něj není zásadní. „Já mu to vysvětlím. Počítám s tím, že se s ním o tom ještě bavit budu,“ řekl ministr a následně odmítl spekulace o tom, že by spor v koalici pokračoval. „Bohužel pro naši skvělou opozici to žádný rozkol není.“
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Ještě před odletem na summit NATO v turecké Ankaře Macinka oznámil, že se Česko zapojí do iniciativy PURL, která umožňuje evropským spojencům a Kanadě financovat nákup amerických zbraní a munice pro Ukrajinu. Tento krok ale překvapil koaliční SPD. Její předseda Tomio Okamura uvedl, že s příspěvkem zásadně nesouhlasí. Okamura také požadoval svolání koaliční rady, která se v pátek nakonec sešla v užším kruhu.
V rozhovoru se Macinka vrátil také ke svému dlouhodobému sporu s prezidentem Pavlem, který se summitu NATO zúčastnil na základě předběžného opatření Ústavního soudu. Podle Macinky však nejde pouze o spor kvůli jedné zahraniční cestě.
„Prezident se v rámci své volební kampaně pokusil znásilnit Ústavu a náš politický systém,“ prohlásil Macinka. Podle něj se hlava státu prostřednictvím Ústavního soudu snaží posílit pravomoci prezidenta na úkor vlády a Parlamentu.
Podle Macinky prezident usiluje o změnu parlamentní demokracie směrem k poloprezidentskému systému. „To není jen útok na vládu. To je útok na podstatu demokratického zřízení České republiky, které jsme tady měli od pádu komunismu,“ míní šéf české diplomacie.
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Macinka ale průběh summitu v turecké metropoli zhodnotil kladně. „Já to hodnotím pozitivně, přínosně za sebe,“ řekl. Hlavní část na summitu podle něj odpracoval premiér Babiš (ANO).
Ministr Macinka po skončení summitu NATO v turecké Ankaře zamířil do Říma, kde se zúčastnil jednání skupiny Přátel Západního Balkánu. Uskupení dlouhodobě podporuje rozšíření Evropské unie o státy jihovýchodní Evropy. Macinka přislíbil českou podporu jejich přístupovému procesu. V italském hlavním městě vicepremiér také upozornil, že Evropská unie musí být na případné rozšíření dostatečně připravena.