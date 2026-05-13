Filipi i Forejt. Macinka ukázal svůj poradní tým, jedno jméno v něm nečekaně chybí

Podle Macinky má nový sbor přinést „zajímavou diskusi“. Expertní tým ponese název odbor politický. „Nikdo nemůže zpochybnit erudici těchto lidí,“ dodal ministr.
Podle Macinky bude ale za zahraničněpolitická rozhodnutí odpovídat stále on. „Pokud ministr dělá nějaká rozhodnutí, tak jsou to rozhodnutí ministra,“ sdělil. Postoje členů svého týmu však ministr zná. „Vrchním ideologem jsem samozřejmě já,“ řekl šéf diplomacie.
|
Macinka si buduje poradní tým. Zlákal diplomatku Filipi i protokoláře Forejta
Šéfem poradního týmu bude jeho dlouholetý kolega Filip Šebesta – ekonom, který studoval zahraniční politiku. Nyní působí jako zástupce ředitele ministrova kabinetu. Šebesta také 12 let pracoval v Institutu Václava Klause, kde působil i Macinka. „Vím, co od něj mám čekat,“ sdělil ministr.
Dalším z ministrových poradců bude ekonom a expert na zahraniční politiku Jiří Weigl, někdejší vedoucí prezidentské kanceláře. Nyní pracuje jako výkonný ředitel Institutu Václava Klause.
Klíčovou prioritou resortu je podle ministra také energetika. Tu bude Macinka konzultovat v týmu především s bývalým předsedou představenstva Pražské plynárenské Pavlem Janečkem. Součástí týmu bude i ekonom a publicista Pavel Šik, který je podle Macinky „bytostný intelektuál“.
Součástí týmu bude i diplomatka Eva Fillipi a někdejší hradní protokolář Jindřich Forejt, který podle Macinky výrazně formoval působení prezidentské kanceláře.
Tým by měl podle ministra fungovat především operativně. „Minimálně třeba jednou měsíčně nějaký společný oběd s poradci,“ řekl. Schůzky budou pravidelné.
Zahraničněpolitické směřování by se mělo stále soustředit na utužování vztahů se státy Blízkého východu. Vicepremiér dále zdůraznil, že ministerstvo chce napravit vztahy se Spojenými státy, které má za naprosto zásadní.
V týmu není oproti spekulacím bývalý europoslanec Jan Zahradil. Macinka oznámil, že s podporovatelem Motoristů Zahradilem má jiné plány. Blíže je neupřesnil, ale uvedl, že by jeho budoucí činnost neměla být na ministerstvu zahraničí. „Já mám opravdu s panem Zahradilem úplně jiné plány, které se netýkají toho ministerstva. Musíte si na to počkat,“ odpovídal Macinka.
Někteří lidé v týmu budou podle Macinky na ministerstvu jako externisté, někteří budou působit přímo v Černínském paláci. Macinka informoval také o změně na pozici šéfa odboru komunikace ministerstva. Novou šéfkou odboru se stane novinářka Iveta Křížová.