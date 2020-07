Estonsko a Lotyšsko vrátily Česko na seznam bezpečných zemí, řekl Petříček

Do nejoblíbenějších turistických destinací Čechů v Evropě lze v současnosti cestovat téměř bez omezení. Turisté by však měli dbát na rozdílná opatření, která místní úřady přijaly s cílem zabránit opětovnému šíření nákazy.

„Aktuálně nemáme žádný signál, že by nějaký stát EU zvažoval přidání České republiky na seznam méně bezpečných zemí,“ řekl ministr Petříček. Lotyšsko a Estonsko již vrátily Česko na seznam bezpečných zemí. „Cestování do těchto států je opět pro Čechy bez omezení,“ dodal.



Ze zemí Evropské unie už cestování Čechů omezuje pouze Kypr, který vyžaduje předložení negativního testu na koronavirus ještě před odletem na ostrov. „Aktivně teď také jednáme s Tuniskem o zrušení restriktivních opatření, věřím, že se to povede v řádu týdnů,“ shrnul novinky v oblasti cestování šéf české diplomacie Petříček.



Podle Petříčka při cestování do zemí mimo Evropskou unii záleží na epidemiologické situaci v jednotlivých státech. Například Tunisko patří na seznam Evropské unie na seznam bezpečných států. „Pokud se chystáte do zahraničí, podívejte se nejprve na mapu pro cestovatele na webu ministerstva,“ dodal ministr.



Petříček také radí, aby se cestovatelé zapsali také do systému DROZD, tedy Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí.

„Je to otázka několika minut, zaregistrovat se. Systém nefunguje na automatické bázi a my jsme pak schopni lépe komunikovat, kdyby se změnily podmínky cestování,“ řekl.

„Na ministerstvu zahraničních věcí evidujeme už prvních asi 40 žádostí nesezdaných párů o návštěvu partnera v ČR. Zhruba dvěma desítkám už jsme vystavili potřebné potvrzení, některým žádostem ale chybí potřebné dokumenty,“ informoval šéf české diplomacie o problematice partnerů ze zemí mimo EU.



Snadnější cestování díky aplikaci

Ministr Petříček zdůraznil, že pro snadnější cestování by bylo třeba více využít on-line technologie. „Myšlenkou vzniku takové aplikace se zabývá celý svět, řada zemí chce vytvořit elektronický systém, který by prokázal, že cestovatel není infekční,“ podpořil možnost využití technologií také Roman Prymula.



V rámci konference představila společnost CovidPass svou aplikaci, která má zjednodušit bezpečné cestování i pohyb občanů. Zároveň poskytuje aktuální informace o platných opatřeních v České republice i zahraničí, a to i díky informacím z ministerstva zahraničních věcí.

„Výhoda tohoto průkazu je, že byste s ním měli být schopni se zúčastnit hromadných akcí,“ popsal vládní zmocněnec. Pas by podle něj měl i zjednodušit cesty do zahraničí. Do aplikace je možné nahrát negativní test a během cestování se jim prokázat.

Aplikace ukazuje i situaci v ostatních státech, potvrdil Marek Pavlas ze společnosti CovidPass. Zájemci o pas si nejdříve musí udělat test na koronavirus. Do systému je pak zaveden výsledek, ale do této databáze nemají přístup všichni. „Vy v tom systému vygenerujete QR kód, je pak na vás, komu ho ukážete,“ vysvětlil.



„Chceme být citliví k ostatním zemím EU, abychom jim neuzavřeli hranice. Cestování je v tuto chvíli rizikové a je potřeba s tím počítat,“ doplnil k cestování Petříček. Podle něj je třeba v Rumunku a Izraeli druhá vlna epidemie jasně patrná.



Tuzemské cestovní kanceláře a agentury v současnosti čelí kvůli koronaviru a vládním opatřením meziročním ztrátám 70 až 80 procent. Cestování je stále omezené a zájezdy na letošní léto mohou prodejci nabízet jen do vybraných destinací.



Cestovní kanceláře doufají, že i letos tam budou moci Češi trávit podzim a zimu. Posouzení konečných propadů je tak podle cestovních kanceláří v tuto chvíli předčasné.