Porušení práv? Macinka vydal „zakázaný“ rozhovor s Pavlem, armáda se distancuje

  9:51
Ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka v úterý večer na sociální síti Facebook zveřejnil rozhovor, který s prezidentem Petrem Pavlem natočila armáda. O zveřejnění se dohadovala s ministerstvem obrany. Generální štáb ve středu ráno redakci iDNES.cz sdělil, že velení si již nepřeje, aby armáda byla s dalším vývojem jakkoli spojována.

„Skrytý link podcastu, kterým do té doby disponoval pouze úzký okruh zainteresovaných osob Oddělení komunikace s veřejností Kanceláře náčelníka Generálního štábu, jsme na vyžádání předali ministerstvu obrany pro jeho potřeby dne 13. dubna. Dále na toto téma neprobíhala žádná další interakce,“ sdělil pro iDNES.cz mluvčí Kanceláře náčelníka Generálního štábu AČR Vladimír Holas.

Zdůraznil, že armáda je ze své podstaty apolitický subjekt. „Její velení si nepřeje, aby byla s dalším vývojem situace jakkoli spojována,“ dodal Holas.

„Nevím, zda došlo k porušení jejich práv“

Redakce iDNES.cz v souvislosti se zveřejněným rozhovorem oslovila také ministra Macinku. Dosud na dotazy nereagoval.

„Záznam pořizoval a autorsky vlastnil generální štáb. Nevím, zda došlo k porušení jejich práv a jak se s nimi ministr vyrovnal,“ řekl redakci mluvčí prezidentské kanceláře Vít Kolář.

Macinka zveřejnil „zakázané video“ s Pavlem. Stačilo se zeptat, rýpl si

Obrana cenzuruje vrchního velitele

Rozhovor vznikl v rámci armádního podcastu Kamufláž. Video mělo podle avíza, které zveřejnilo ministerstvo obrany koncem března, vyjít na sociálních sítích 7. dubna, na posluchačských platformách se ale neobjevilo.

Podpora Izraele má hranice, u Grónska se váhalo, řekl Pavel v „zakázaném“ rozhovoru

Podle webu Aktuálně.cz zasáhlo ministerstvo. Úřad následně odmítl, že zveřejnění zakázal. Argumentoval dosud nejasně nastavenou komunikací Armády ČR. Hrad označil za absurdní, že obrana cenzuruje vrchního velitele ozbrojených sil.

V reakci pak například poslanci TOP 09 žádali rezignaci ministra obrany.

Nepřípustné vydírání

Vztahy mezi Macinkou a Pavlem jsou vyhrocené od doby, kdy prezident odmítl kandidáta Motoristů Filipa Turka jmenovat ministrem a později zveřejnil textové zprávy Macinky adresované svému poradci Kolářovi, které pokládal za nepřípustné vydírání.

V poslední době se oba politici dostali do sporu také kvůli účasti na červencovém summitu NATO v Turecku. Ministerstvo zahraničních věcí se nedávno ohradilo také proti kritickým výrokům prezidenta Pavla na adresu amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Ministerstvo obrany zakázalo publikovat rozhovor s Pavlem. Absurdní, reagoval Hrad

Už za minulé vlády mělo ministerstvo obrany s armádou spor o komunikaci na sociálních sítích. Náčelník generálního štábu Karel Řehka dříve uvedl, že tehdejší ministryně Jana Černochová (ODS) zásadně nesouhlasila se vznikem jeho oficiálního účtu na síti X. Černochová se proti takové interpretaci ohradila.

Ministr zahraničí Petr Macinka po jednání Bezpečnostní rady státu (2. března 2026)
Ministr zahraničních věcí Petr Macinka po jednání vlády. (30. března 2026)
Petr Pavel poskytl rozhovor armádnímu podcastu Kamufláž.
Petr Pavel poskytl rozhovor armádnímu podcastu Kamufláž.
11 fotografií
15. dubna 2026

Porušení práv? Macinka vydal „zakázaný“ rozhovor s Pavlem, armáda se distancuje

Ministr zahraničí Petr Macinka po jednání Bezpečnostní rady státu (2. března...

Ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka v úterý večer na sociální síti Facebook zveřejnil rozhovor, který s prezidentem Petrem Pavlem natočila armáda. O zveřejnění se dohadovala s...

15. dubna 2026  9:51

