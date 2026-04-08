„Lídr opozice nikdy.“ Prezident nepojede ani na summit OSN, prohlásil Macinka

„Když tedy chce jet na summit NATO, tak já říkám ne. Říkám ne a říkám to s tím, že ministerstvo zahraničních věcí je tím jediným subjektem, které dává do centrály NATO notifikaci o složení národní delegace na daný summit,“ řekl v úterý v pořadu Macinka.
Uvedl, že pokud on by měl být tím posledním, tak jméno prezidenta Pavla na daný seznam nikdy nenapíše.
|
Ministr nemůže zakázat prezidentovi, aby zastupoval zemi navenek, řekl Pavel
„Nikdy. Když je někdo tím posledním, kdo to může udělat, tak to udělat musí. Stejně jako on si myslel, že zachraňuje před námi Ústavu, tak já zachraňuji před opozičními řečmi tento mezinárodní summit, který je poměrně důležitý,“ uvedl dále ministr zahraničí ohledně cesty prezidenta Pavla na summit NATO do turecké Ankary.
„To samozřejmě nebude jako jednou a dost. Tady jde o princip,“ pokračoval Macinka s tím, že princip hodlá dodržet.
„Mimochodem v září bude třeba summit OSN, kde vždycky vedoucí české delegace hovoří. Je to poměrně významná událost. No, tak tam také nebude mluvit lídr opozice,“ oznámil v pořadu Macinka s tím, že ministerstvo zahraničí nevyřídí akreditaci pro žádného člověka z opozice.
|
Ne, s Pavlem na summitu NATO nepočítáme. Poletí Babiš, Macinka a Zůna
„Budu trvat na tom, že i na tomto formátu bude reprezentovat Českou republiku předseda vlády, protože nejsme prezidentská republika. Takže pokud si někdo hraje na to, že je králem slunce, tak se možná příliš začetl do nějakých dobových románů francouzské literatury,“ dodal ministr zahraničí.
„Mně jde pouze o reprezentaci“
Redakce iDNES.cz oslovila poradce prezidenta Petra Koláře, zda o zahraničních cestách bude Hrad s Macinkou či s premiérem Andrejem Babišem mluvit.
„Stále platí, že se domlouváme s úřadem vlády na setkání s premiérem. Na žádné ze schůzek dosud neřešili účast ústavních činitelů na mezinárodních akcích,“ řekl pro iDNES.cz.
Hrad již minulý týden uvedl, že kvůli sporu o to, kdo pojede na summit v červenci, si chce Pavel domluvit s Babišem schůzi. V úterý prezident na setkání se studenty Mendelovy univerzity v Brně řekl, že ministr zahraničí nemůže zakázat prezidentovi, aby zastupoval zemi navenek.
Redakce oslovila také premiéra Babiše (ANO), do vydání článku nereagoval. Ministr zahraničí a šéf Motoristů Macinka pro iDNES.cz ve středu řekl, že prezidentovi ani nikomu dalšímu z opozice nic zakazovat nemůže a ani nechce.
|
Pavel trvá na účasti na summitu NATO. Člena opozice tam nechci, reaguje Macinka
„Mně jde pouze o reprezentaci České republiky na důležitých formálních summitech, kde by nás měl logicky vždy zastupovat předseda vlády,“ uvedl Macinka.
Lépe vysvětlí výši letošních výdajů
Macinka k prezidentově účasti dlouhodobě vyjadřuje odmítavý postoj. Za zahraniční politiku podle něj nese odpovědnost vláda.
O tom, že by prezident nemusel na jednání do Ankary jet, mluvil jako první v lednu právě Macinka. Krátce na to, co se s hlavou státu dostal do ostrého sporu kvůli nejmenování čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí.
Babiš v březnu před odletem na summit EU v Bruselu novinářům řekl, že svou a Macinkovu účast považuje za logickou. Myslí si, že zástupci vlády spojencům včetně americké hlavy státu Donalda Trumpa lépe vysvětlí výši letošních výdajů na obranu v českém rozpočtu. Pavel v minulosti jejich plánovanou výši zkritizoval, vzhledem k aktuální geopolitické situaci je považuje za nízké.
|
Že nemám jet na summit NATO, jsem se dozvěděl z médií, reaguje Pavel na Babiše
Pavel se zatím zúčastnil všech summitů NATO, které se od jeho nástupu do funkce konaly. V roce 2023 navštívil Vilnius, rok poté Washington a loni zastupoval republiku v Haagu. Podle Babiše se ale Pavel účastnil aliančních summitů za standardních situací, když nebylo co obhajovat a vysvětlovat. Nyní je podle něj lepší, aby Česko reprezentovali zástupci vlády, protože ta rozhodla o rozpočtu a zná strategii do dalších let, uvedl v březnu.
Summity NATO v minulosti navštěvovali za ČR jak předsedové vlád, tak prezidenti. Prvním summitem, kterého se ČR jako nový člen aliance zúčastnila, bylo setkání ve Washingtonu v roce 1999 a českou delegaci vedl prezident Václav Havel. Oba představitelé státu, tehdy prezident Havel a premiér Vladimír Špidla (ČSSD), byli na summitu NATO v Praze v roce 2002.
|
19. března 2026