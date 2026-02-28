V Íránu víme o třech Češích, uvedl ministr Macinka. Evakuační lety se neplánují

Ministr zahraničí Petr Macinka pro iDNES.cz také uvedl, že v systému DROZD jsou registrováni tři čeští občané, kteří se pohybovali na území Íránu. „Ačkoli to české ministerstvo zahraničních věcí (MZV) dlouhodobě nedoporučovalo, před cestami do regionu varovalo a v posledních týdnech a dnech důrazně vyzývalo k opuštění země,“ zdůraznil Macinka.
Současně uvedl, že telefonicky hovořil i se svým izraelským protějškem, který mu potvrdil úzce a detailně koordinovanou akci s americkými silami.
„Údery jsou vedeny proti vládním a režimním objektům, ale také na vojenské cíle a podzemní produkce raket, včetně míst spojených s íránským jaderným programem,“ dodal pro iDNES.cz Macinka.
Na situaci již na sociální síti X reagoval také například předseda Pirátů Zdeněk Hřib. „Se znepokojením sleduji eskalaci konfliktu na blízkém východě. Cíl v podobě zastavení íránského jaderného programu je správný, ale je nešťastné, že Spojené státy již podruhé v tomto roce sáhly k řešení v rozporu s mezinárodním právem,“ uvedl Hřib.
Hlavní priorita podle něj musí být stabilizace celého regionu.
Bývalý ministr dopravy a předseda ODS Martin Kupka na síti X poukázal na to, že Írán dlouhodobě vyhrožuje ostatním zemím v regionu, snaží se vyvinout jaderné zbraně, porušuje mezinárodní bezpečnostní dohody a vraždí vlastní obyvatelstvo.
„Patří tak k jedněm z nejodpornějších režimů na světě. Pohnutá historie islámského státu je plná represí a krve. Pokud izraelské a americké údery přispějí k tomu, aby íránský režim padl, bude to jedině dobře - pro obyvatelstvo Íránu i pro mezinárodní společenství. Přeji íránskému lidu svobodu,“ uvedl Kupka.
Podle české velvyslankyně Veroniky Kuchyňové Šmigolové je situace v Izraeli klidná. Čeští občané mají podle jejích slov dbát instrukcí úřadů. Stejně jako Macinka potvrdila, že evakuace se zatím nechystá.
„Situace v Izraeli je klidná, všichni ráno dostali varování od civilní ochrany, že nemají daleko jezdit a zdržovat se v blízkosti krytu,“ uvedla velvyslankyně. Po dvou letech války v Pásmu Gazy a dalších konfliktů jsou podle ní Izraelci na tyto situace připraveni.
„V Izraeli není žádná panika. Je pravda, že ulice jsou v tuto chvíli prázdné,“ doplnila velvyslankyně.
V systému českého ministerstvo zahraničí Drozd bylo podle velvyslankyně zaregistrováno na 150 českých občanů pobývajících v Izraeli. Skutečné počty by však mohly být vyšší, registrace do systému totiž není povinná.
„Naše pokyny a rady jsou zdržovat se v blízkosti krytů, zjistit si, kde se nachází nejbližší kryt, a poslouchat důsledně pokynů civilní ochrany,“ uvedla velvyslankyně.
Izrael po zahájení úderů oznámil uzavření svého vzdušného prostoru. To by mohlo pro Čechy i pro další zahraniční občany znamenat komplikaci při návratu domů, jak se stalo již při předchozí červnové válce mezi Izraelem a Íránem. „V tuto chvíli je situace příliš čerstvá, a nemohu říct, že by se plánovala nějaká evakuace,“ dodala.
Spojené státy a Izrael v sobotu ráno zaútočily na Írán a zasáhly řadu cílů a měst. Írán už podnikl odvetu balistickými raketami a drony.