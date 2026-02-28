V Íránu víme o třech Češích, uvedl ministr Macinka. Evakuační lety se neplánují

  10:01aktualizováno  10:11
Ministr zahraničí Petr Macinka po útoku Izraele a USA na Írán pro iDNES.cz v sobotu ráno řekl, že Česká republika v současné době neplánuje evakuační lety. „Letecký prostor Íránu je uzavřený. S pracovníky Zastupitelského úřadu České republiky v Teheránu jsme v kontaktu,“ uvedl ministr. Macinka podle svých slov již mluvil se svým izraelským protějškem, který mu akci Izraele a USA potvrdil.
Ministr zahraničí Petr Macinka v RB OSN (24. února 2026)

Ministr zahraničí Petr Macinka v RB OSN (24. února 2026) | foto: Profimedia.cz

Nad Teheránem stoupá dým poté, co Izrael zahájil preventivní útok proti Íránu....
Izrael zaútočil na Írán a vyhlásil výjimečný stav. (28. února 2026)
Lidé v Teheránu se utíkají schovat poté, co Izrael zahájil preventivní útok...
Lidé v Teheránu se utíkají schovat poté, co Izrael zahájil preventivní útok...
Ministr zahraničí Petr Macinka pro iDNES.cz také uvedl, že v systému DROZD jsou registrováni tři čeští občané, kteří se pohybovali na území Íránu. „Ačkoli to české ministerstvo zahraničních věcí (MZV) dlouhodobě nedoporučovalo, před cestami do regionu varovalo a v posledních týdnech a dnech důrazně vyzývalo k opuštění země,“ zdůraznil Macinka.

Současně uvedl, že telefonicky hovořil i se svým izraelským protějškem, který mu potvrdil úzce a detailně koordinovanou akci s americkými silami.

ONLINE: Izrael a USA zaútočily na Írán, ten se brání balistickými raketami a drony

„Údery jsou vedeny proti vládním a režimním objektům, ale také na vojenské cíle a podzemní produkce raket, včetně míst spojených s íránským jaderným programem,“ dodal pro iDNES.cz Macinka.

Na situaci již na sociální síti X reagoval také například předseda Pirátů Zdeněk Hřib. „Se znepokojením sleduji eskalaci konfliktu na blízkém východě. Cíl v podobě zastavení íránského jaderného programu je správný, ale je nešťastné, že Spojené státy již podruhé v tomto roce sáhly k řešení v rozporu s mezinárodním právem,“ uvedl Hřib.

Hlavní priorita podle něj musí být stabilizace celého regionu.

Bývalý ministr dopravy a předseda ODS Martin Kupka na síti X poukázal na to, že Írán dlouhodobě vyhrožuje ostatním zemím v regionu, snaží se vyvinout jaderné zbraně, porušuje mezinárodní bezpečnostní dohody a vraždí vlastní obyvatelstvo.

Bomby budou padat všude. Zničíme íránské rakety a námořnictvo, uvedl Trump

„Patří tak k jedněm z nejodpornějších režimů na světě. Pohnutá historie islámského státu je plná represí a krve. Pokud izraelské a americké údery přispějí k tomu, aby íránský režim padl, bude to jedině dobře - pro obyvatelstvo Íránu i pro mezinárodní společenství. Přeji íránskému lidu svobodu,“ uvedl Kupka.

Podle české velvyslankyně Veroniky Kuchyňové Šmigolové je situace v Izraeli klidná. Čeští občané mají podle jejích slov dbát instrukcí úřadů. Stejně jako Macinka potvrdila, že evakuace se zatím nechystá.

Nad Teheránem stoupá dým poté, co Izrael zahájil preventivní útok proti Íránu. (28. února 2026)
Izraelští civilisté pobývající v úkrytu v Ramat Ganu poté, co poplachy oznámily, že Izrael zahájil útok na Írán. (28. února 2026)
Nad Teheránem stoupá dým poté, co Izrael zahájil preventivní útok proti Íránu. (28. února 2026)
Nad Teheránem stoupá dým poté, co Izrael zahájil preventivní útok proti Íránu. (28. února 2026)
Nad Teheránem stoupá dým poté, co Izrael zahájil preventivní útok proti Íránu. (28. února 2026)
„Situace v Izraeli je klidná, všichni ráno dostali varování od civilní ochrany, že nemají daleko jezdit a zdržovat se v blízkosti krytu,“ uvedla velvyslankyně. Po dvou letech války v Pásmu Gazy a dalších konfliktů jsou podle ní Izraelci na tyto situace připraveni.

„V Izraeli není žádná panika. Je pravda, že ulice jsou v tuto chvíli prázdné,“ doplnila velvyslankyně.

Před útokem na Írán provedla izraelská armáda zásahy na Hizballáh v Libanonu

V systému českého ministerstvo zahraničí Drozd bylo podle velvyslankyně zaregistrováno na 150 českých občanů pobývajících v Izraeli. Skutečné počty by však mohly být vyšší, registrace do systému totiž není povinná.

„Naše pokyny a rady jsou zdržovat se v blízkosti krytů, zjistit si, kde se nachází nejbližší kryt, a poslouchat důsledně pokynů civilní ochrany,“ uvedla velvyslankyně.

Izrael po zahájení úderů oznámil uzavření svého vzdušného prostoru. To by mohlo pro Čechy i pro další zahraniční občany znamenat komplikaci při návratu domů, jak se stalo již při předchozí červnové válce mezi Izraelem a Íránem. „V tuto chvíli je situace příliš čerstvá, a nemohu říct, že by se plánovala nějaká evakuace,“ dodala.

Spojené státy a Izrael v sobotu ráno zaútočily na Írán a zasáhly řadu cílů a měst. Írán už podnikl odvetu balistickými raketami a drony.

28. února 2026  10:01,  aktualizováno  10:11

Nad Teheránem stoupá dým poté, co Izrael zahájil preventivní útok proti Íránu....

Izrael a USA v sobotu ráno zaútočily na řadu cílů v Íránu. V Teheránu bylo slyšet několik výbuchů. Střely dopadly také na dalších místech v zemi. Izrael vydal varování pro své obyvatele poté, co...

28. února 2026  7:37,  aktualizováno  10:09

