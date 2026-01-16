Jen díky mně se na to dokázali dívat, obhajuje Macinka grimasy ve Sněmovně

Autor:
  19:18
Ministr zahraničních věcí Petr Macinka čelí od středy kritice kvůli svým grimasám. Ty předváděl při jednání o důvěře vládě. Při projevech opozičních poslanců se totiž sarkasticky usmíval nebo obracel oči v sloup. Na kritiku byl tázán i během rozhovoru v Českém rozhlasu. Podle jeho slov však jen reagoval na proslovy ostatních poslanců. Nechtěl totiž prodlužovat už tak dlouhé jednání.

„Jasně říkám, že nevím, jak moc vážná tato kritika mohla být,“ komentoval Macinka negativní reakce na své chování. Tvrdil, že od občanů obdržel řadu zpráv se zpětnou vazbou. V nich podle jeho slov psali, že jen právě díky němu, se na dlouhé jednání dokázali dívat.

Úřadující ministr pak uvedl, že reagoval pouze na to, co ve Sněmovně ostatní poslanci a poslankyně říkali. Nechtěl prodlužovat dobu projednávání tím, že by na to znovu reagoval faktickými připomínkami. To by podle něj jednání dál jen prodloužilo. „Reagoval jsem tak, jak jsem reagoval,“ odvětil.

Macinka svými grimasami naštval opoziční poslance. Dětinské, napomenul ho Válek

Své grimasy tak hájil délkou sněmovního jednání. Podle jeho slov by se na jeho faktické připomínky, nabalila další řada připomínek.

Kritice čelil ministr Macinka především ze strany opozičních poslanců. Například bývalý ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) ostře reagoval na síti X.

„Arogance a zesměšňování, kterou v přímém přenosu při jednání o důvěře vládě průběžně předvádí z vládní lavice pan Macinka, je smutným úkazem nízké politické kultury,“ napsal na účet ministra. Pan Macinka by si mohl uvědomit, že už je ústavním činitelem, a ne jen předsedou fanklubu Filipa Turka,“ doplnil.

Kritika zněla i ze strany Pirátů. Poslankyně Barbora Pipášová ministra přímo na jednání vyzvala, aby nechal své „legrační obličeje“ stranou. Chystala se totiž mluvit o vážném tématu duševního zdraví dětí.

Venezuela propustila z vězení Čecha Jana Darmovzala. Tisková konference ministra zahraničí Petra Macinky a premiéra Andreje Babiše. (16. ledna 2026)
Ministr zahraničí Petr Macinka na jednání Poslanecké sněmovny. (14. ledna 2025)
Premiér Andrej Babiš a ministr zahraničí Petr Macinka se bavili nad poslankyní za Piráty Barborou Pipášovou.
Barbora Pipášová, lídryně Pirátů v parlamentních volbách na Vysočině (20. září 2025)
