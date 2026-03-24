„Lidé jako on se rodí jednou za pět set let.“ Macinka v Maďarsku velebil Orbána

Kateřina Vaníčková
  11:34
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) vystoupil na summitu europarlamentní frakce Patrioti pro Evropu v Budapešti. Nezúčastnil se tak jednání české vlády, aby podpořil ve volební kampani maďarského premiéra Viktora Orbána. Macinka v projevu označil Maďarsko za inspiraci. O Orbánovi pronesl, že takový člověk se rodí jen jednou za pět set let.

„Děkuji za pozvání do země, která si své hodnoty nenechá vnucovat nikým zvenčí,“ řekl na úvod svého projevu Macinka. Za slova sklidil potlesk. „Děkuji vám, že Maďarsko vede v Evropě sebevědomou debatu o tom, co znamená být státem s vlastní svobodnou vůlí,“ pokračoval.

Český ministr zahraničí dále v projevu řekl, že suverenita je dneska středoevropský postoj, který vyvěrá ze společných dějin. „Bez Maďarů by tomu tak nebylo. Maďarská pozice je hluboce zakořeněna v historické zkušenosti. Je ukotvena v několika číslech, která pro vás znamenají mnoho – 1848, 1956, 1989,“ vyjmenoval Macinka.

Nepřítomný Macinka nakonec nechyběl. Klempíř s Babišem se střídali o jeho fotku

„Odmítáme ustoupit z vlastních hodnot“

Roky poté označil za léta vzdoru. „Dokládají, že vlastní názor není hrozbou, ale podmínkou vitality našich národů,“ zdůraznil. Maďarsko pod vedením premiéra Orbána podle Macinky se jako první dokázalo dnešním pokrokovým nebezpečím vzepřít.

„Stalo se inspirací nejen pro své sousedy, ale pro nás všechny, kdo bojujeme za konzervativní tradice západu a křesťanské hodnoty,“ pokračoval. Podle jeho slov Patrioti věří v civilizaci postavenou na rodině, odpovědnosti, kontinuitě a kulturním dědictví.

„Rodina pro nás není sociální konstrukt. Je to společenský zázrak, který přežil impéria, války a všechny režimy,“ doplnil v projevu. Pondělní summit pak podle něj dokazuje, že odvaha bránit svět před novým útokem levicových revolucionářů sílí po celé Evropě.

Orbán provedl Maďarsko těžkými časy, řekl Babiš. Ocenil jeho politiku i hodnoty

„Postoje Patriotů si dnes všímají i za oceánem. Vidí nás. Vidí naše politické síly, které jsou ochotné vzdorovat ekonomickému i kulturnímu úpadku. Vidí nás. Vidí politické síly, které odmítají sociální experimenty. Vidí naše politické síly, které si nepřejí, aby jejich společnosti byly proměňovány nekontrolovatelnou masovou migrací,“ řekl dále Macinka v projevu.

V něm také zdůraznil, že nejsou ti, kdo rozpoutávají kulturní války. „Ty nám byly vnuceny. Byly přivedeny do našich škol, institucí a veřejného prostoru. My pouze odmítáme ustoupit z vlastních hodnot,“ pokračoval.

Patrioti pro Evropu

Jsou pravicovou politickou frakcí v Evropském parlamentu. Jejími zakladateli jsou maďarský premiér Viktor Orbán (Fidesz), bývalý rakouský ministr vnitra Herbert Kickl (FPÖ) a šéf hnutí ANO Andrej Babiš.

Kromě ANO se k ní řadí i Motoristé.

Ostatní frakce v Evropském parlamentu s ní odmítají spolupracovat.

Každá společnost občas vychová vůdce

Zároveň podotkl, že zápas, který vedou, není konfliktem s Evropou ani se západem. „Naopak je snahou zachovat Evropu evropskou a západ západní,“ zmínil mimo jiné. Každý stát podle Macinky má osobnosti, které dokážou proměnit politiku v příběh národa.

Každá společnost podle českého ministra občas vychová vůdce, kteří nejsou jen představiteli vlády, ale představiteli celého národa. „Zosobněním jeho odvahy a sebevědomí,“ doplnil s tím, že takoví jedinci jsou vzácní a zanechávají v historii nesmazatelnou stopu.

„Bylo statisticky prokázáno, že osobnosti jako Michelangelo Buonarroti se rodí přibližně jednou za pět set let. Já osobně jednoho takového muže z Maďarska velmi dobře znám. Shodou okolností je to váš současný předseda vlády,“ pronesl Macinka. Poté připomněl, že s Orbánem mnohokrát mluvil a viděl se s ním v zahraničí.

Chceme ruskou ropu, zamítl Orbán půjčku Ukrajině. Nepřijatelné, zuří Costa

„Kdykoliv Viktor Orbán vstoupí do místnosti, je to, jakoby do ní vstoupilo celé Maďarsko. Maďarsko je sebevědomé, silné, zakotvené v historii a připravené ovlivňovat budoucnost,“ doplnil český ministr a současně dodal: „Bůh vám žehnej.“

Volby už 12. dubna

Konzervativní konference CPAC se od soboty zúčastnilo přes 600 zahraničních hostů z 51 zemí. Akce sloužila především jako podpora Orbána před nadcházejícími maďarskými volbami. Ty se konají už 12. dubna a některé průzkumy favorizují Orbánova protikandidáta z opoziční strany Tizsa Petera Magyara.

Ruská rozvědka navrhla fingovaný atentát na Orbána před volbami

Kromě českého ministra na akci promluvil například i argentinský prezident Javier Milei, lídryně francouzské krajní pravice Marine Le Penová či šéf nizozemské krajně pravicové Strany pro svobodu Geert Wilders. Podporu Orbánovi vyjádřil prostřednictvím videozdravice i americký prezident Donald Trump, který vyzdvihl maďarskou obranu hranic a suverenity.

Sjezdu Patriotů pro Evropu se původně plánoval zúčastnit i český premiér Andrej Babiš. Cestu do Budapešti ale nakonec zrušil kvůli aktuálnímu dění v Česku v souvislosti s požárem haly v Pardubicích. Také on poslal videozdravici, v níž ocenil politiku, hodnoty a zkušenosti Orbána.

Ministr zahraničí Petr Macinka na setkání Patriotů pro Evropu v Budapešti (23. března 2026)
