Macinka překvapil státnickým projevem, míní experti. Na vlivu Klause se neshodnou

Ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka v úterý vystoupil na Valném shromáždění OSN v New Yorku. Mimo jiné pronesl, že Rusko by mělo přiznat, že jeho plán na Ukrajině nevyšel. Ve svém projevu také vzkázal šéfovi ruské diplomacie Sergeji Lavrovovi, že žádná velmoc nemůže vyhrát boj s realitou. Podle politologů Macinka pozitivně překvapil. „Přišel mi opravdu velmi dobrý, řekl bych až státnický,“ řekl k projevu politolog Jan Kubáček.
Macinka později novinářům řekl, že Spojené státy jsou jediná geopolitická síla, která dokáže přimět Rusko k ústupkům nebo k diskusi. Při jednání Rady bezpečnosti OSN pak Rusko vyzval, aby válku zastavilo.

Politolog Josef Mlejnek z Karlovy univerzity pro iDNES.cz řekl, že by z projevu Petra Macinky nevyvozoval postoj Motoristů k Ukrajině. „Každopádně projevem překvapil. Tentokrát pozitivně. Co za tím přesně je, nevím. Macinka umí překvapit negativně i pozitivně. Negativně SMS zprávami, pozitivně teď projevem v OSN,“ komentoval Mlejnek. Připomněl tak kauzu SMS, které Macinka adresoval prezidentovu poradci Petru Kolářovi.

Že Macinka v dobrém překvapil, si myslí i politolog Jan Kubáček. „Projev mi přišel vyzrálý, diplomatický a adekvátní k situaci a prostředí. Přišel mi opravdu velmi dobrý, řekl bych až státnický,“ uvedl. Macinka podle něj projev zřejmě konzultoval s ministerským předsedou.

„Pevně věřím, že ho konzultoval i s velvyslancem při OSN. Rozhodně říkám, že to byl projev, za který se nemusí vláda jako celek stydět. Opravdu byl velmi kvalitní,“ doplnil Kubáček, který působí například na Univerzitě Karlově.

„Kdybych nevěděl, že to prezentuje Petr Macinka, tak bych tipl někoho velmi vyzrálého, kdo se v diplomacii pohybuje desetiletí.“

Muselo to být koordinované, míní experti

Politolog Milan Školník z České zemědělské univerzity pro iDNES.cz ohledně postoje Motoristů připomněl návštěvu Macinky a Filipa Turka Ukrajiny.

„Hodnotil bych to tak, že postoj Motoristů k Ukrajině bude obecně mnohem pozitivnější a vstřícnější než třeba u SPD,“ podotkl Školník. Podle něj také záleží na tom, zda to je v souladu s prioritami a postojem české vlády. „Úřad vlády v úterý vyvěsil ukrajinskou vlajku,“ uvedl.

Žádná armáda nemůže zlomit vůli národa, který chce být svobodný, míní Macinka

Připomněl slova opozice, která varovala, že nová koalice se bude odklánět od Ukrajiny. „Velké nadšení v podpoře napadené země tam není, vidíme spíše pragmatismus, který směřuje k tomu, aby válka skončila,“ komentoval současnou koalici ve vztahu k Ukrajině.

Školník poznamenal, že projev Macinky musel být zkoordinovaný. „Je nesmysl, aby projev neviděla Strakovka. Je nesmysl, aby si ministr zahraničí dělal, co chce. To nějak ladili. Předpokládám, že to bylo koordinováno i s Hynkem Kmoníčkem (poradce pro národní bezpečnost), který působil jako velvyslanec. Není možné, aby někdo na takovém fóru vystupoval nekoordinovaně,“ komentoval dále politolog.

Podle Kubáčka projev ukázal, že si Motoristé vyhodnotili, že ministr zahraničních věcí jakožto šéf diplomacie musí vystupovat. „Přijde mi, že Macinka se po mnichovské konferenci poučil,“ podotkl.

Podle něj projev vypadal, jak kdyby si Macinka nastudoval starší vystoupení státníků. „Nejen prezidentů České republiky, ale i v poválečném duchu Edvarda Beneše. Opravdu si myslím, že to bylo velmi příhodné dané situaci, místu a události,“ doplnil Kubáček.

„Navenek může působit v defenzivně“

Zároveň má za to, že Macinkův projev byl primárně pro svět. Podle Školníka je postoj Motoristů a samotného Macinky k Ukrajině spíše konzistentní.

„Navenek může působit defenzivně, například v mediálním prostoru. Když na to ale pak dojde, tak nějakým způsobem reaguje. Nějaká konzistence tam tedy je,“ míní.

Ukončete válku, žádná velmoc nevyhraje boj s realitou, vyzval Macinka v OSN Rusko

Školník se nedomnívá, že by na Macinkův postoj měl ještě nějaký vliv bývalý prezident a podporovatel Motoristů Václav Klaus. Macinka roky působil jako mluvčí Institutu Václava Klause.

„Nechtěl jsem to zmiňovat. Možná si myslíme, že Motoristé jsou hodně proti Ukrajině, protože Václav Klaus chodí do médií a něco říká. To musíme odlišovat. Očividně tam už není takový vliv. Macinka musí jet primárně v linii vlády a podle toho, co je v zájmu Česka,“ doplnil Školník.

Mlejnek si myslí, že exprezidentovi se projev líbit nebude. „Pokud to bude komentovat, tak čekám, že velmi negativně,“ popsal.

Kubáček nesouhlasí. „Václav Klaus ocení, že Macinka vystoupil se zralým projevem. Nebude ho častovat za každé slovíčko. Ocení, že to bylo na úrovni situace a prostředí, a ocení ho za styl a způsob přednesu,“ domnívá se.

Koho ale Macinka se svým projevem zřejmě nepotěšil, je koaliční partner SPD, která zastává protiukrajinské postoje. Podle Mlejnka strana jeho vystoupení nebude chtít komentovat. „Nebudou útočit na koaličního partnera, protože s ním vládnou. Spíše se budou snažit, aby se to k jejich voličům nedostalo,“ poznamenal.

Motoristé by se nedostali do Sněmovny, Kubovo hnutí má skoro 5 %, tvrdí průzkum

A zda bude mít Macinkův projev vliv na volební preference? Podle Školníka těžké to určit. Mlejnek míní, že na projev voliči asi nezapomenou.

„Motoristé udělali podobnou věc už loni v létě v kampani, kdy se více přiklonili k NATO a USA. Tím koneckonců nabrali nějaké voliče. Takže to může být první reakce na to, že v průzkumech jsou pod pěti procenty. Jejich voliči mají již patrně plné zuby marných snah někam dosadit Filipa Turka,“ dodal Mlejnek s tím, že z voličů koaličních stran jsou to právě podporovatelé Motoristů, kteří jsou nejvíce prozápadní a pro NATO.

Válka na Ukrajině

