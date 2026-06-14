Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Macinka přeje Trumpovi k jubileu. Žehná Americe, zmiňuje Xanax i vlastence

Autor:
  11:21
Ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka popřál americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi k jeho 80. narozeninám, které slaví právě v neděli. Šéfovi Bílého domu popřál pevné zdraví, vedle toho zmínil také vlastence či lék Xanax.
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé).

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). | foto: Anna Kristová, MAFRA

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé).
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé).
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé).
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé).
38 fotografií

„Všechno nejlepší k narozeninám, pane prezidente Donalde Trumpe. Přeji vám pevné zdraví, nevyčerpatelnou energii a mnoho dalších vítězství před vámi,“ stojí v narozeninovém přání, které adresoval ministr Macinka americkému prezidentovi.

„Vaše odvaha vyzvat stávající řád, bránit národní suverenitu a dávat na prvním místě zájmy svých občanů, inspirovala miliony lidí po celém světě, včetně mnoha vlastenců zde v Evropě a také mě osobně,“ píše dále český ministr.

Trump slaví osmdesát. Jak dobře ho znáte?

Macinka také Trumpovi popřál, aby jeho političtí odpůrci nikdy neměli nedostatek Xanaxu (lék k léčbě silných úzkostí a panických poruch, při delším užívání hrozí vysoké riziko závislosti – pozn. red.).

„Protože soudě podle vašeho pozoruhodného návratu ho pravděpodobně budou potřebovat na mnoho dalších narozenin,“ doplnil v blahopřání, které zakončil slovy „Bůh žehnej vám a Bůh žehnej americkému lidu“.

Vstoupit do diskuse (38 příspěvků)

Nejčtenější

Do Česka vstoupil ukrajinský řetězec s potravinami. Podívejte se, co a za kolik prodává

Na český trh vstoupil ukrajinský řetězec Best Market, první prodejnu slavnostně...

Na český trh vstoupil ukrajinský řetězec Best Market, první prodejnu slavnostně otevřel v Praze 4 v Budějovické ulici. Velkou část obchodu tvoří obslužný pult s rybami, mořskými plody, kalamáry,...

V Pařížské otevřel butik Patek Philippe. V Evropě jich je jen pět, hodinky tu stojí milion

(zleva) Martin Janna, Laura Ferrai area manažerka Patek Phillipe, Adrien Stern,...

V úterý 9. června se pozornost milovníků hodinek upírala k jediné adrese. V Pařížské ulici byl za účasti příznivců a milovníků značky i celebrit jako Tomáš Berdych a Tereza Maxová oficiálně otevřen...

Talent nemá, zato obří zadnici. Necudná fotka stvrdila divnou slávu Kim Kardashian

Zbořit internet. Obálka s Kim Kardashianovou vyvolala obrovský mediální rozruch...

Je to fotka, nad níž se rozjela horečná intelektuální debata o objektivizaci ženského těla, feminismu i rasismu. Ale Kim Kardashianová se tehdy před objektivem svlékla především proto, aby stvrdila...

Tunel zlatonosným revírem. Podívejte se, jak vzniká středočeská část D3

Průzkumní štola Marie na místě budoucího tunelu Kamenná vrata na středočeské...

Přes šest set metrů už měří průzkumná štola Marie, na které si silničáři ověřují, že půjde postavit plánovanou dálnici D3 geologicky náročným terénem kolem Jílového u Prahy. Je to místo protkané...

Turek: Za válku na Ukrajině mohou liberální politiky, Pavla na summitu nechci

Filip Turek přichází na zasedání vlády, na které se bude mimo jiné projednávat...

Za válku na Ukrajině mohou liberální politiky, prohlásil vládní zmocněnec pro Green Deal Filip Turek v debatě na CNN Prima News. Zároveň uvedl, že si nepřeje účast prezidenta Petra Pavla na summitu...

Ukrajinci zasáhli sklady paliv v Jaroslavské oblasti, zaútočili i na chemičku

Ukrajinské drony zasáhly sklady paliv v ruské Jaroslavské oblasti

V ruské Jaroslavské oblasti v neděli vypukl požár poté, co ukrajinské drony zasáhly místní sklady paliv, uvedl gubernátor této správní jednotky Michail Jevrajev na Telegramu. Podle ukrajinského...

14. června 2026  12:10

VIDEO: Hrůza v Brazílii. Žena zemřela po pádu z mostu, instruktoři jí nepřipnuli lano

Hrůza v Brazílii. Obsluha bungee nepřipla dívce lano (13. června 2026)

Žena zemřela při takzvaném rope jumpingu v brazilské Limeiře poté, co ji pracovníci společnosti Entre Cordas shodili z mostu bez připevněného bezpečnostního lana. Z výšky asi 35 metrů spadla před...

14. června 2026  11:54

Macinka přeje Trumpovi k jubileu. Žehná Americe, zmiňuje Xanax i vlastence

Ministr Petr Macinka představil svůj nový ministerský tým poradců. (13. května...

Ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka popřál americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi k jeho 80. narozeninám, které slaví právě v neděli. Šéfovi Bílého domu popřál pevné zdraví, vedle toho...

14. června 2026  11:21

Počet případů eboly v Kongu roste. V Keni vadí výstavba karanténního centra

V Kongu se dál šíří ebola. (26. května 2026)

Počet potvrzených případů eboly v Kongu vzrostl na 710, přičemž na nemoc už zemřelo 149 lidí. K minulé neděli bylo v Kongu 550 potvrzených případů a úřady hlásily 101 obětí.

14. června 2026  7:38,  aktualizováno  11:16

Trump bude slavit na MMA show v Bílém domě. Zpozdí se kvůli tomu i summit G7

Donald Trump

Americký prezident Donald Trump v neděli oslaví 80. narozeniny zápasnickou show smíšených bojových umění na jižním trávníku Bílého domu. Před zraky více než 4000 diváků se v oktagonu odehraje sedm...

14. června 2026  11:12

Ewa Farna vydá v pondělí desku. Fanoušci z koncertu v Edenu ji mají první

Ewa Farna na prvním ze tří koncertů v Edenu. (13. června 2026)

Ewa Farna si pro fanoušky svého velkolepého koncertu v Edenu připravila překvapení v podobě nové desky. Nejen, že oznámila její vydání, ale fanoušci si ji dokonce mohli exkluzivně pořídit předem....

14. června 2026  11:01

Luxus jménem bydlení. Ceny v Curychu jsou proti Paříži dvojnásobné

Curych je největší město Švýcarska. Leží v předhůří Alp u severního konce...

Zatímco ceny bytů v Paříži klesají, švýcarská města si podle nových dat Global Property Guide upevňují pozici evropských realitních premiantů. V Curychu stojí metr čtvereční bytu v průměru přes 18...

14. června 2026

GLOSA: Hodí se sem? Halsey na Rock for People nemusela nic vysvětlovat, ani se omlouvat

Premium
Halsey na cenách Emmy v Los Angeles (14. září 2025)

Oznámení americké zpěvačky Halsey coby hedlinera sobotního večera na letošním ročníku Rock for People vyvolalo diskusi, zda se na akci, jež má v názvu slůvko „rock“, hodí. Byla si toho vědoma i ona...

14. června 2026

Exšéfka ženské věznice: U mužů to chodí úplně jinak, s trestankyněmi se přátelím

Ředitelka odboru trestní politiky Ministerstva spravedlnosti a bývalá ředitelka...

Osm let byla ředitelkou ženské věznice ve Světlé nad Sázavou. Nasbírala stovky příběhů odsouzených žen a stále věří, že druhé šance si zaslouží. Gabriela Slováková je nyní vydává i knižně. „Každý se...

14. června 2026  10:55

Řidič na Jihlavsku sjel mimo silnici, po nárazu do stromu zemřel

ilustrační snímek

Řidič osobního vozu v neděli zemřel při nehodě mezi Třeští a Panenskou Rozsíčkou na Jihlavsku. Z neznámých příčin sjel mimo silnici a narazil do stromu, informovala mluvčí policie Dana Čírtková....

14. června 2026  10:46

Babiš si opět rýpl do Michla. Růst sazeb není způsob, jak bojovat s cenami, řekl

Tisková konference po jednání vlády. Na snímku premiér Andrej Babiš (ANO). (18....

Guvernér České národní banky Aleš Michl v týdnu v rozhovoru pro agenturu Bloomberg řekl, že argumenty pro zvýšení úrokových sazeb na červnovém zasedání bankovní rady zesílily. Se zvyšováním úrokových...

14. června 2026  10:28

OBRAZEM: Na pěší zóně se tyčí sloup z pneumatik, na náměstí si povídají rezaví rytíři

Už 19. ročník kulturního festivalu Umění ve městě zahájili umělci a sochaři...

Křehkost. Takové je letošní téma populárního sochařského festivalu Umění ve městě. Do ulic, parků a zákoutí především Českých Budějovic nainstalovali svá díla autoři současného výtvarného umění už po...

14. června 2026  10:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.