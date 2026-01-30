Jeho fotr Žid snad pracoval pro gestapo. Macinka před lety urážel Rychetského

Příspěvek, který Macinka komentoval, zveřejnil před několika dny publicista Petr Ludwig. „Schválně jsem se podíval do historie, co psal Macinka naposledy mně. Psal o předsedovi Ústavního soudu jako o křivé svini, napadal jeho rodiče a říkal, že by zasloužil facku,“ napsal Ludwig a přidal ofocený komentář Petra Macinky z roku 2023.
V něm nynější ministr a šéf Motoristů reagoval na Rychetského vyjádření, že Institut Václava Klause je financovaný z Ruska.
„To je lež jako prase a nemůže si to dovolit. Je to absolutní hovado, jehož fotr (Žid) snad dokonce pracoval pro gestapo a jeho matka prý psala rozsudky smrti pro Klementa Gottwalda. Křivá svině z ČSSD na Ústavním soudu. Facku si zasloužil,“ napsal.
Macinka v letech 2008 až 2013 pracoval jako zástupce ředitele tiskového odboru prezidentské kanceláře Václava Klause. Po odchodu z Hradu se stal zaměstnancem nově vzniklého Institutu Václava Klause, kde až do svého zvolení do Sněmovny působil jako tiskový mluvčí.
Redakce iDNES.cz požádala o reakci ministra Macinku i bývalého šéfa Ústavního soudu Rychetského. Do vydání článku na dotazy nereagovali.
Pavlovou označil za „první hradní vyžírku“
Na Macinkův výrok o Rychetském reagovali také opoziční politici. Zmínila ho například hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková (STAN) v pořadu Události, komentáře na České televizi.
„Koukám, že Turek nebude jedinej nácek u Motorek,“ uvedl její stranický kolega, poslanec Matěj Hlavatý.
|
Když nebude Turek na MŽP, spálím mosty, že to vejde do učebnic, hrozil Macinka
Web Deník.cz také připomněl, že Macinka v minulosti označil prezidentovu manželku Evu Pavlovou za historicky „první hradní vyžírku“ v reakci na to, že první dáma má být za svoji funkci honorovaná.
Textové zprávy ministra zahraničí určené prezidentovu poradci Petru Kolářovi vyšly najevo v úterý, kdy je Petr Pavel zveřejnil. Macinka v nich napsal, že „stojí před nevratným rozhodnutím, jak dál s panem prezidentem“.
Pavel podle něj může získat klid, když bude Filip Turek na ministerstvu životního prostředí. „Pokud ale ne, spálím mosty způsobem, který vejde do učebnic politologie jako extrémní případ kohabitace,“ uvedl a doplnil, že má podporu jak premiéra Andreje Babiše, tak hnutí SPD.
Premiér Babiš se Macinky zastal a ve čtvrtek prohlásil, že ho nehodlá odvolat z postu ministra zahraničí. Spolupráce s ním je podle něj výborná.