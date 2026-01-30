Jeho fotr Žid snad pracoval pro gestapo. Macinka před lety urážel Rychetského

Autor:
  11:01
Výhrůžné textové zprávy ministra zahraničí Petra Macinky prezidentovi Petru Pavlovi nejsou jediným příkladem, kdy šéf Motoristů nešel pro ostré slovo daleko. Veřejnost připomíná Macinkův tři roky starý komentář na Facebooku, v němž se pustil do tehdejšího šéfa Ústavního soudu Pavla Rychetského. Napsal, že je „absolutní hovado“, jehož fotr (Žid) snad dokonce pracoval pro gestapo“.
Ministr zahraničí na tiskové konferenci promluvil o své komunikaci s...

Ministr zahraničí na tiskové konferenci promluvil o své komunikaci s prezidentem Petrem Pavlem. (27. ledna 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Pavel Rychetský (7. srpna 2023)
Petr Macinka (Motoristé) na tiskové konferenci po jednání s prezidentem Petrem...
Bývalý předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský před předáváním státních...
Tisková konference prezidenta Petra Pavla ke komunikaci od místopředsedy vlády...
19 fotografií

Příspěvek, který Macinka komentoval, zveřejnil před několika dny publicista Petr Ludwig. „Schválně jsem se podíval do historie, co psal Macinka naposledy mně. Psal o předsedovi Ústavního soudu jako o křivé svini, napadal jeho rodiče a říkal, že by zasloužil facku,“ napsal Ludwig a přidal ofocený komentář Petra Macinky z roku 2023.

V něm nynější ministr a šéf Motoristů reagoval na Rychetského vyjádření, že Institut Václava Klause je financovaný z Ruska.

„To je lež jako prase a nemůže si to dovolit. Je to absolutní hovado, jehož fotr (Žid) snad dokonce pracoval pro gestapo a jeho matka prý psala rozsudky smrti pro Klementa Gottwalda. Křivá svině z ČSSD na Ústavním soudu. Facku si zasloužil,“ napsal.

Macinka v letech 2008 až 2013 pracoval jako zástupce ředitele tiskového odboru prezidentské kanceláře Václava Klause. Po odchodu z Hradu se stal zaměstnancem nově vzniklého Institutu Václava Klause, kde až do svého zvolení do Sněmovny působil jako tiskový mluvčí.

Redakce iDNES.cz požádala o reakci ministra Macinku i bývalého šéfa Ústavního soudu Rychetského. Do vydání článku na dotazy nereagovali.

Pavlovou označil za „první hradní vyžírku“

Na Macinkův výrok o Rychetském reagovali také opoziční politici. Zmínila ho například hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková (STAN) v pořadu Události, komentáře na České televizi.

„Koukám, že Turek nebude jedinej nácek u Motorek,“ uvedl její stranický kolega, poslanec Matěj Hlavatý.

Když nebude Turek na MŽP, spálím mosty, že to vejde do učebnic, hrozil Macinka

Web Deník.cz také připomněl, že Macinka v minulosti označil prezidentovu manželku Evu Pavlovou za historicky „první hradní vyžírku“ v reakci na to, že první dáma má být za svoji funkci honorovaná.

Textové zprávy ministra zahraničí určené prezidentovu poradci Petru Kolářovi vyšly najevo v úterý, kdy je Petr Pavel zveřejnil. Macinka v nich napsal, že „stojí před nevratným rozhodnutím, jak dál s panem prezidentem“.

Pavel podle něj může získat klid, když bude Filip Turek na ministerstvu životního prostředí. „Pokud ale ne, spálím mosty způsobem, který vejde do učebnic politologie jako extrémní případ kohabitace,“ uvedl a doplnil, že má podporu jak premiéra Andreje Babiše, tak hnutí SPD.

Premiér Babiš se Macinky zastal a ve čtvrtek prohlásil, že ho nehodlá odvolat z postu ministra zahraničí. Spolupráce s ním je podle něj výborná.

Vstoupit do diskuse (110 příspěvků)

Nejčtenější

Nejslavnější místa z Dědictví nepoznáte. Kde Bohuš potkal Gotta a školil vrchního

Filmový štáb Dědictví aneb Kurvahošigutntág na dvorku domu v Olšanech, kde...

Hektolitry slivovice, hlášky, které zlidověly, a syrová atmosféra raného kapitalismu. Film Věry Chytilové Dědictví aneb Kurvahošigutntág je i po více než třiceti letech od premiéry kultem a nyní se...

Prezident Pavel zveřejnil fotky z dovolené. Vyvrací lži o luxusu

Prezident Petr Pavel zveřejnil fotografie ze soukromé dovolené v jižní Evropě a...

Prezident Petr Pavel se rozhodl zveřejnit fotografie ze své soukromé dovolené ve Španělsku. Vyvrátil tak lži, které se šíří na sociálních sítích, zejména v diskusích na některých proruských účtech,...

Macinka se mě pokouší vydírat, oznámil prezident. Zprávy od něj zveřejnil

Tisková konference prezidenta Petra Pavla ke komunikaci od místopředsedy vlády...

Na politické scéně vybuchla bomba. Prezident Petr Pavel na mimořádné tiskové konferenci oznámil, že ho ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka vydíral kvůli tomu, že nechce jmenovat...

Sesuv půdy polyká sicilské město, domy a auta se řítily do obrovské trhliny

Letecký snímek pořízený dronem zachycuje místo sesuvu půdy v Niscemi v...

Záběry, ze kterých mrazí. Rozsáhlý sesuv půdy v sicilském městě Niscemi si v pondělí vyžádal evakuaci přibližně tisíce obyvatel. Sesuv, jejž vyvolaly vydatné deště, začal v neděli odpoledne, kvůli...

Fukušima zamrzla v čase. Přírodě se tu daří, ale co když se sem vrátí lidé?

Uvnitř stále leží na lavicích učebnice, po podlaze jsou rozházené penály a...

Patnáct let po tsunami, která způsobila největší jadernou havárii v dějinách Japonska, jsou na ulicích Fukušimy k vidění pouze medvědi, mývalové a divočáci. Úřady a někteří místní obyvatelé nyní...

U Macinky skončil tiskový mluvčí

Daniel Drake

Ve funkci tiskového mluvčího ministerstva zahraničí skončil Daniel Drake. Agendu dočasně přebere Adam Čörgő, který působí v odboru komunikace ministerstva od roku 2022. Úřad o tom v pátek informoval...

30. ledna 2026  11:13

VIDEO: Ruští funebráci okradli zemřelého, natočila je při tom kamera

Pohřební služba v Rusku okradla mrtvého

Případem lidského hyenismu se zabývá policie v ruském Kirově. Pracovníci pohřební služby tam okradli muže, který zkolaboval a zemřel na schodech uvnitř bytového domu. K jejich smůle je při činu...

30. ledna 2026  11:12

Koalice odmítla jednat o vztahu Babiše a Macinky, jak chtěla opozice

Přímý přenos
Schůze Poslanecké sněmovny. Vyslovení důvěry vládě. Na snímku Taťána Malá (ANO)...

Poslanci ANO, SPD a Motoristů sobě hlasováním odmítli jednat o návrh šéfa ODS Martina Kupky, aby se ministr zahraničí Petr Macinka účastnil schůze před hlasováním o nedůvěře vládě, stejně tak koalice...

30. ledna 2026  4:45,  aktualizováno  11:10

Chcete se každé ráno probouzet odpočatí a plní energie?

Komerční sdělení
Proč je pravidelnost spánku důležitější než jeho délka?

V dnešním uspěchaném světě se kvalitní spánek stává luxusem, který si mnozí z nás nemohou dopřát. Až 40 % světové populace trpí jeho nedostatkem, což má negativní dopad nejen na naši náladu a...

30. ledna 2026  11:08

Kabelka na zimu: Jaké modely se nejlépe hodí k hrubým kabátům?

Komerční sdělení
Jakou vybrat kabelku na zimu

Zima je v módním světě obdobím, které přináší specifické výzvy. Zatímco v létě nám stačí lehké šaty a plátěná taška, chladné měsíce vyžadují vrstvení, objemné materiály a funkčnost. Jednou z...

30. ledna 2026  11:02

Jeho fotr Žid snad pracoval pro gestapo. Macinka před lety urážel Rychetského

Ministr zahraničí na tiskové konferenci promluvil o své komunikaci s...

Výhrůžné textové zprávy ministra zahraničí Petra Macinky prezidentovi Petru Pavlovi nejsou jediným příkladem, kdy šéf Motoristů nešel pro ostré slovo daleko. Veřejnost připomíná Macinkův tři roky...

30. ledna 2026  11:01

Pro zpřístupnění věže k oslavám musí dostavět schody, nedokážou však sehnat zhotovitele

Turnov

Historická radnice stojí na turnovském náměstí už pět set let. Zastupitelé by nyní chtěli veřejnosti zpřístupnit její věž. Záměr ale naráží na komplikace.

30. ledna 2026  10:58

Falešná vdova okrádala muže na seznamkách, podvedených mohou být stovky

Ilustrační snímek

Kriminalisté rozplétají síť podvodů na internetových seznamkách, za kterými podle nich stojí třicetiletá žena z Mostecka a její o deset let starší druh. Dvojice pod falešnými identitami vylákala z...

30. ledna 2026  10:49

Když Rusko zastaví útoky, my taky, řekl Zelenskyj. Zve Putina, do Moskvy nechce

Sledujeme online
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve Vilniusu v Litvě (25. ledna 2026)

Pokud Rusko zastaví útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu, Ukrajina přestane s útoky na ruskou energetiku, uvedl v pátek ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. V odpovědi na nabídku...

30. ledna 2026  10:47

Čtvrtý Bílý lotos míří do Saint-Tropez. Do seriálu vstupuje Helena Bonham Carterová

Helena Bonham Carterová

Oceňovaný seriál Bílý lotos z produkce HBO chystá čtvrtou řadu. Režisér a scenárista Mike White začne v dubnu natáčet ve Francii. Tvůrci už zveřejnili obsazení nové série.

30. ledna 2026  10:44

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Vlastní chov švábů zajistí vašim zvířatům špičkovou kondici a vám absolutní soběstačnost v krmení

Komerční sdělení
Vlastní chov švábů

Chov krmného hmyzu je pro každého chovatele terarijních zvířat obrovskou výhodou. Nejenže máte neustále po ruce kvalitní a čerstvou potravu pro své chovance, ale také získáváte plnou kontrolu nad...

30. ledna 2026  10:44

Krmivo pro kočky. Jaké si vybrat?

Komerční sdělení
Krmivo pro kočky. Jaké si vybrat?

Každý zodpovědný majitel kočky si dříve či později položí zásadní otázku: jak krmit svého mazlíčka, aby mu zajistil zdraví, energii a dlouhý, šťastný život? Na trhu je k dispozici tolik možností, že...

30. ledna 2026  10:39

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.