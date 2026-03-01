Na Blízkém východě je na pět tisíc Čechů, Macinka řeší pomoc spolu se Slováky

Macinka také oznámil, že na nedělní 15:00 svolal na ministerstvo krizový štáb.
„To hlavní, co nás teď zajímá, jsou lidé v Dubaji. Tam je letecká cesta nemožná, protože je letecký prostor uzavřen. Na druhou stranu musím uklidnit: protivzdušná obrana v Dubaji je dobrá,“ reagoval Macinka s tím, že Česko má letadla pro repatriační lety připravené.
Podle něj jsou k dispozici dva airbusy a osm letadel CASA. Ministr také řekl, že lety Česko koordinuje se Slovenskem.
Pro naše občany v Izraeli vyšleme repatriační lety do Egypta, oznámil Babiš
„Je možnost z Dubaje a Spojených arabských emirátů cestovat pozemní cestou,“ podotkl ministr zahraničí. Opakovaně poukázal na komplikovanost situace. Současně však ujistil, že Čechům bezprostřední nebezpečí nehrozí.
Ministr řekl, že klíčových bude příštích 48 hodin. „Během 48 hodin se buď ten režim (íránský) rozpadne, nebo ho převezmou revoluční gardy. V ten moment by byla nastolena něco jako vojenská diktatura se všemi neblahými důsledky,“ uvedl Macinka.
Údery na Írán potrvají pár dní, míní expert. Macinka vidí tři scénáře vývoje
Podle něj existují tři hlavní scénáře vývoje. První je optimistický, kdy intenzivní fáze bude krátká a odvetné útoky budou mírnější. Obě strany by tak ukázaly, že nemají zájem na válce, uvedl ministr.
Podle druhého scénáře USA zesílí své zapojení. Podle třetí verze by Írán rozpoutal v oblasti plnohodnotnou válku, útočil na americké základny v regionu, aktivoval Hamás, Hizballáh a jemenské Húsíe, popsal Macinka.
„Bude se nějakou dobu střílet“
Bývalý ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák apeloval, aby lidé nepanikařili. „Myslím si, že Írán musel viditelně reagovat, aby ukázal odpor. Pošlou pár raket. Jak dlouho to bude trvat, to je opravdu věštění z křišťálové koule. Bude se nějakou dobu střílet a bombardovat. Mezitím ale budou probíhat nějaká jednání,“ poznamenal Dvořák.
Poslanec Radim Fiala z SPD pochválil Macinku za to, že česká vláda chce pomoci českým občanům na Blízkém východě. „Myslím, že to je strašně důležité,“ zdůraznil s tím.
Macinka poté řekl, že v Česku byla posílena ostraha některých objektů. „Naše služby a policie jsou v pohotovosti. Týká se to různých židovských a amerických objektů,“ poznamenal. Buňky, které může mít Írán v západních zemích, se mohou totiž podle ministra probouzet.
Babiš na pondělí svolal kvůli dění v Íránu Bezpečnostní radu státu
„Letecký prostor je uzavřen“
Premiér Andrej Babiš v neděli na sociální síti oznámil, že Česká republika je připravena okamžitě vyslat repatriační lety do Egypta pro občany v Izraeli, pokud by se rozhodli odcestovat a museli se přesunout autobusem. „Letecký prostor nad Izraelem je uzavřen,“ doplnil premiér.
„Letecká evakuace přes Spojené arabské emiráty, Omán a další země Blízkého východu aktuálně není možná,“ upozornil dále na sociální síti Babiš s tím, že letecký prostor je nad těmito zeměmi uzavřen. Premiér také oznámil, že v pondělí se sejde Bezpečnostní rada státu.