Vystrčil si vyskakuje, ať letí linkou, řekl Macinka. Jste arogantní, vyčetl mu Vondra

  11:33aktualizováno  12:15
Ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima NEWS řekl, že minulá vláda poškodila vztahy se Slovenskem či Čínou. „Šířila pravdu a lásku,“ řekl k bývalé vládě. Europoslanec Alexandr Vondra poznamenal, že současná vláda se hádá, kdo kam pojede. „Nedávají letadla,“ podotkl.
Ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka. | foto: Petr Topič, MAFRA

Ministr Petr Macinka ohledně Číny doplnil, že mnoho českých firem tam muselo skončit. Zmínil například Škodu Auto. Europoslanec Alexandr Vondra poznamenal, že jako vicepremiér v Číně byl.

„Chyba to nebyla. Nebyly důvody,“ řekl Vondra na dotaz, zda nebylo chybou, že nikdo z minulé vlády nebyl v Číně. Ohledně Tchaj-wanu podotkl, že jde primárně o byznys.

„Je to nepochopení“

Řeč přišla také na letadlo pro předsedu Senátu Miloše Vystrčila. Tomu vláda odmítla poskytnout vládní letoun právě na cestu na Tchaj-wan. „Je to nepochopení. Nerozumím tomu, proč si pan Vystrčil takto vyskakuje,“ reagoval Macinka. Ministr nevidí problém v tom, že předseda Senátu poletí běžnou linkou. Podle Vondry je neumožňování letů arogantní.

„V letadle neměli být jenom lidé z byznysu, ale i akademici,“ reagoval Vondra. „Jedna věc je investice a druhá je trh. Když někam jezdíme s podnikateli, tak máme zájem na tom, abychom jim otevřeli cestu na zahraniční trh,“ poznamenal Macinka s tím, že cestu do Číny nyní neplánuje.

„Pozvánku ale mám,“ doplnil Macinka s tím, že nyní plánuje jiné cesty, například do Indie nebo Latinské Ameriky.

„Je tam válka, která nějak začala“

Tématem debaty byla také Ukrajina a její podpora. „Je tam válka, která nějak začala. Podpora by měla mířit tím směrem, aby válka, co nejdříve skončila,“ řekl ministr.

„Nemyslím si, že Česká republika může nějak výrazně přispět k tomu, že válka skončí,“ podotkl. Zahraniční politika bývalé vlády byla podle něj jen Ukrajiny.

„Neříkám, Ukrajinu vynechte, ale zahraniční politika nemá být jen do jedné země. Fiala byl ukrajinský premiér,“ poznamenal Macinka. Podle Vondry však Česká republika nastavila něco, co bylo dobré a obdivovali to i v zahraničí.

„Vy jste to hodili do kanálu,“ řekl europoslanec, který poukazoval například na muniční iniciativu. „V našem zájmu je, aby frontová linie zůstala tam, kde je,“ doplnil poté k tématu ministr, který připomněl, že byl na Ukrajině.

„Bez USA žádné NATO nebude“

Debata se také stočila k výdajům na obranu. „Na obranu dáváme dost,“ zdůraznil ministr zahraničí.

„Loni v létě byl summit, kde se udělaly nové závazky. Bez USA žádné NATO nebude,“ poznamenal Vondra. Zároveň varoval, že HDP na obranu v Česku meziročně klesá. „Jde o budoucnost. V době, kdy všichni výdaje na obranu zvyšují, tak my snižujeme,“ varoval europoslanec.

Podle Macinky se výdajům na obranu věnuje premiér Andrej Babiš (ANO) i ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). „Na konci května letím do USA. Bude to tématem diskuze, “ dodal Macinka k výdajům na obranu.

Podle něj Zůna nemá na ministerstvu snadnou pozici.

„Chová se emocionálně“

Ohledně cesty prezidenta Petra Pavla na summit NATO v Ankaře ministr zahraničí Macinka poznamenal, že se s hlavou státu neshodne. „Zaráží mě ta umanutost. Chová se emocionálně,“ řekl ministr.

Macinka nedávno pronesl, že nepočítá s účastí prezidenta Pavla právě na daném summitu. S tím však Hrad nesouhlasí. „Všichni tomu rozumíme, že je to pomsta,“ reagoval na slova Macinky europoslanec. Současně poukázal na to, že v minulosti se uměli politici dohodnout.

„Není to pomsta. Summit není vojenské cvičení lampasáků v záloze,“ pronesl Macinka. „Nevyskakujte si. Je to prezident republiky,“ reagoval na jeho slova důrazně Vondra. Macinka pak odmítl, že by použil spojení „lampasák v záloze“. „Není to vojenské cvičení,“ opakoval poté Macinka.

Vystrčil si vyskakuje, ať letí linkou, řekl Macinka. Jste arogantní, vyčetl mu Vondra

3. května 2026  11:33,  aktualizováno  12:15

