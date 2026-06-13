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Prezident toužil někam jet, tak ať jede, řekl Macinka k OSN. Rakušan mluví o „šílené“ situaci

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  13:13
Ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka v pořadu Za pět minut dvanáct na televizi Nova na úvod vyjmenoval cesty, na nichž Česko zastupoval prezident Petr Pavel. „Teď pojede na summit OSN. Pan prezident toužil někam jet, tak ať jede,“ řekl Macinka. Exministr vnitra Vít Rakušan (STAN) považuje dohady ohledně toho, kdo bude reprezentovat Česko na summitu NATO, za „šílené“.
Ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka.

Ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka. | foto: Anna Kristová, MAFRA

Ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka.
Ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka.
Ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka.
Ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka.
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Prezident se v pondělí zúčastnil jednání vlády, kde se však zdržel jen krátce. Chtěl být u projednávání koordinace účasti ústavních činitelů na vrcholných setkáních mezinárodních organizací.

Vláda ale rozhodne o složení delegace na červencovém summitu NATO až za dva týdny. Pavel však bude vedoucím delegace na zářijovém Valném shromáždění OSN, jak v pondělí schválila vláda. Prezident to ocenil.

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Bývalý ministr vnitra Rakušan (STAN) v debatě na Nově ohledně cesty na summit NATO a sporu prezidenta s vládou řekl, že ho mrzí, že celá situace nedělá dobré jméno Česku. „Je to nadřazení vlastního ega a vlastních zájmů,“ doplnil Rakušan.

„Mluvíte o tom, že se obětujeme zájmy Česka. To není pravda. V zahraničí to je všem jedno,“ reagoval Macinka. Summit je podle něj důležitý tím, že se odehrává v dynamické době. „Pan prezident tam může něco přečíst z papíru, ale na neformální večeři se z papíru nečte. Dá se tam něco vyjednat a diskutovat,“ pokračoval ministr zahraničí.

Ohledně možné kompetenční žaloby, kterou zvažuje kvůli cestě na summit NATO prezident, Rakušan řekl, že pokud by žaloba byla, tak soud nějak rozhodne.

„Ani se nechci vyjadřovat, zda má být podána, či ne. Přijde mi šílená situace, že se ministr zahraničí nedokáže dohodnout s prezidentem. Myslím si, že prezident Pavel je schopný dohodnout více než vy,“ reagoval Rakušan.

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Pokud chce prezident podle Macinky bojovat s vládou, tak mu drží palce. „Vy tady přiznáváte to, že děláte kohabitaci s prezidentem?“ ptal se Rakušan. „Ano, přiznal jsem podstatu celého sporu,“ reagoval Macinka, který Pavla označil za opozičního prezidenta.

Čína sem exportuje špiony, řekl Rakušan

Řeč poté přišla na cestu předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) na Tchaj-wan, kdy mu vláda neposkytla letoun. „Asi si užil výlet,“ řekl Macinka. Podle něj vláda žádné diplomatické styky s Tchaj-wanem nemá.

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Podle Rakušana jsou však dobré vztahy s Tchaj-wanem součástí pragmatické politiky. Zmínil investice Tchaj-wanu v Česku. „Pamatuji si tehdy na Miloše Zemana, který sliboval investice Číny. Žádné investice se nekonaly,“ podotkl exministr vnitra s tím, že Peking by vnímal jako riziko.

„Čína sem trochu exportuje špiony,“ pronesl Rakušan. „Mluvím o obezřetnosti. Pochválil bych naše služby a složky, které si s tím umí poradit,“ reagoval Macinka a dodal, že Česko nemůže zavírat oči před tím, že Čína je globální velmoc.

Shoda ohledně ukrajinských uprchlíků

Tématem bylo také zpřísnění podmínek pro uprchlíky z Ukrajiny v Česku. „Z mého pohledu je vhodné se dívat na vývoj a přizpůsobovat se situaci,“ řekl Macinka. Podle jeho slov už nejsou mezi uprchlíky jen ženy a děti a je nutné řešit zneužívání dávek.

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„Přistoupili jsme k tomu, že to trochu zpřísňujeme,“ řekl ministr zahraničí. Podle Rakušana i minulá vláda zpřísňovala podmínky. „Návrh jsem detailně neviděl,“ doplnil. Oba politici se shodli na tom, že pracující Ukrajinci přispívají české ekonomice.

„Jsou to taky lidi, jsou ze země, kde je válka. To nikdo nebude zpochybňovat. Na druhou stranu se na to nedívejme růžovými brýlemi,“ dodal Macinka.

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