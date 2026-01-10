Podle Macinky se má prezident Turkovi omluvit. Je za co, řekl ministr zahraničí

Petra Macinku podle jeho slov nepřekvapilo, že Filip Turek chce na prezidenta Pavla podat žalobu na ochranu osobnosti kvůli veřejným výrokům. „Nedivím se, jak Filip Turek reaguje. Hluboce se ho dotkly věci, které o něm prezident napsal,“ řekl podle CNN Prima NEWS novinářům ministr zahraničí.
Z výroků prezidenta má podle svých slov pocit, že se snaží Turka vylíčit jako „největšího nepřítele české ústavnosti“, jehož vstupu do vlády je nutné zabránit za každou cenu. „Ze strany prezidenta jde o směsici dojmů z novinových titulků. Bůh ví, kdo prezidentovi tato vyjádření píše,“ opřel se Macinka do Hradu.
Zároveň podle médií poznamenal, že čestný prezident Motoristů nikdy nebyl trestně stíhán, obžalován či odsouzen. „Filip Turek bude trvat na tom, aby soud nařídil prezidentovi omluvu. Pavel by tak měl učinit, má za co,“ dodal Macinka.
Turek podá žalobu na ochranu osobnosti. Chce, aby se mu Pavel omluvil
Filip Turek podá žalobu na ochranu osobnosti kvůli tomu, jak prezident Pavel zdůvodnil, že ho nejmenuje ministrem životního prostředí.
„Zdůvodnění se mě hluboce dotýká. V nejbližších dnech podám žalobu na ochranu osobnosti a budu žádat, aby se mi prezident republiky omluvil,“ řekl v pátek Turek novinářům v Kyjevě.
DOKUMENT: Jak prezident Babišovi zdůvodnil, proč nejmenuje Turka
Turek podle prezidenta Petra Pavla opakovaně prokázal nedostatek respektu vůči českému právnímu řádu a ústavním hodnotám. Prezident poukázal i na Turkovy kontroverze spojené s nacistickými symboly nebo gesty a výroky, které podle Pavla zpochybňují rovnost žen a menšin.
„Ve svých různých vyjádřeních a jednáních opakovaně adoroval, či přinejmenším bagatelizoval jeden z nejhorších totalitních režimů 20. století, nacistické Německo, které mělo na svědomí nejhorší válku v lidských dějinách, genocidu milionů nevinných lidí a trýznivou okupaci mj. i českých zemí,“ stojí kromě jiného v dopise.
Absurdní a hranatě nehorázné, reaguje Kupka na Turkův plán žalovat prezidenta
Babiš dopis přijal. Mluvit o něm bude s partnery na pondělní schůzce koaliční rady před jednáním vlády.