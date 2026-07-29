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Macinka zveřejnil SMS od Pavla. Nemluví pravdu, nenechám se očerňovat, řekl

Tereza Jiránková
  9:49aktualizováno  10:20
Ministr zahraničí Petr Macinka (1. července 2026)

Ministr zahraničí Petr Macinka (1. července 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) na summitu NATO v Ankaře. (7....
Prezident Petr Pavel poskytl rozhovor pro iDNES.cz, ve kterém se věnoval...
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) na summitu NATO v Ankaře. (7....
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) na summitu NATO v Ankaře. (7....
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Místopředseda vlády Petr Macinka po měsících oživil kauzu SMS, které si psal s Hradem ohledně jmenování poslance Filipa Turka ministrem. Ukázal textovou zprávu, jejímž zveřejněním chce vyvrátit tvrzení Hradu, že by prezident už tenkrát explicitně uvedl, že Turka ministrem nejmenuje. Petr Pavel ve středu v reakci pro iDNES.cz uvedl, že forma slušné komunikace je pro někoho těžko pochopitelná.

„Pane předsedo, ve vašem případě to bude nejspíš zbytečné, ale po zkušenostech se špatnou hradní akustikou chci znovu zdůraznit, že nová varianta, o které jsme spolu dnes poprvé mluvili, je variantou k zamyšlení. Bude určitě vyžadovat důkladné zvážení na straně vaší, koalice i mé. Berme ji stále jako pracovní, ne deal done. Děkuji za věcné jednání, Petr Pavel,“ zní zpráva, kterou měl od prezidenta obdržet. Macinka ji zveřejnil v úterý večer na televizním kanálu Xaver Live.

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Reagoval tak na rozhovor prezidenta pro iDNES.cz a MF DNES, ve kterém se Pavel k tehdejší kauze po několika měsících vrátil. „Když jsme spolu seděli na Hradě, řekl jsem mu (Macinkovi), že taková výměna by do značné míry mohla otupit ostří, ale že podstata problému zůstává,“ uvedl Pavel.

„Protože jsem si nebyl jist, jestli si z toho našeho rozhovoru Petr Macinka opravdu odnesl to, co jsem chtěl, tak jsem mu vzápětí, asi 15 až 20 minut po našem rozhovoru, ještě explicitně v SMS napsal, že ani na post ministra životního prostředí si nedokážu Filipa Turka představit. Aby to bylo zcela jasné,“ řekl dále Pavel.

Prezidentský speciál iDNES.cz – prezidentovo vyjádření k celé kauze je v čase 12:50:

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Macinka se mě pokouší vydírat, oznámil prezident. Zprávy od něj zveřejnil

Dodal také, že Macinka si to možná vyložil tak, že mu ve vzájemném rozhovoru slíbil, že Turka jmenuje a vzápětí si to rozmyslel. „Možná jsem měl použít ještě explicitnější jazyk, nakonec si zvykám, že je potřeba s některými lidmi mluvit srozumitelněji,“ poznamenal prezident.

SMS je pravá a prezident lže, řekl Macinka

Podle Macinky je takové vyjádření důkazem, že hlava státu vnímá realitu odlišně a míní, že jeho SMS nebyla nijak explicitní. „Prezident nemluví pravdu docela bezostyšně,“ řekl Macinka a dodal, že se prezident dopustil v rozhovoru hned několika lží.

Policie odložila prověřování Macinkových SMS. Prezident je označil za vydírání

Ministr upozornil, že zmíněná schůzka proběhla 20. listopadu 2025 ve 12 hodin a trvala zhruba hodinu. „Ani jsem z místnosti neodešel a až se tam cpali asi tři poradci, zřejmě aby vysvětlili hlavě státu, co si má myslet a jak s tím mám naložit,“ popsal svůj pohled na jednání Macinka. „Asi po třech nebo možná třech a půl hodinách mi volal kancléř Vašina a sděloval mi, že mi vzápětí pošle SMS, která není od něj, ale kterou psal přímo prezident,“ řekl Macinka a ukázal její text s časem 16:20.

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Macinka dodal, že sám není tím, kdo by „rozjel“ módu zveřejňování soukromé korespondence. Narážel tak na Pavla, který výměnu zpráv, v nichž Macinka naléhal na jmenování Turka ministrem životního prostředí, zveřejnil v lednu na tiskové konferenci. Prezident v jejich obsahu viděl znaky politického vydírání. Macinka v nich Pavlovi hrozil „důsledky, které ho překvapí“ a tím, že „spálí mosty způsobem, který do učebnic vejde jako extrémní případ kohabitace.“

Uzavřená záležitost, reaguje Hrad

Kvůli zprávám si Macinku předvolala i Národní centrála proti organizovanému zločinu. Podle jeho slov při něm vyšetřovatelé tuto v úterý zveřejněnou prezidentovu SMS ověřili a zařadili do spisu. „Asi těžko mě může někdo obvinit z toho, že jsem si to vymyslel,“ míní Macinka.

Na dotaz redakce iDNES.cz zda očekává, že zveřejnění zprávy vyvolá reakci Hradu, odpověděl následovně: „Ani ne. Pouze jsem považoval za důležité nenechat se očerňovat Petrem Pavlem, když na mě v rozhovoru nehorázně zaútočil.“

Macinka se mě pokouší vydírat, oznámil prezident. Zprávy od něj zveřejnil

Mluvčí hlavy státu Vojtěch Šeliga následně pro iDNES.cz potvrdil, že prezident se už nebude k záležitosti, která je podle něj zcela uzavřená, vyjadřovat. „Několik týdnů prezident jasně sděloval politikům i veřejnosti, že si Filipa Turka neumí představit v žádné veřejné funkci. Zveřejněná SMS je psána právě v tomto kontextu jako zdvořilé odmítnutí. Ukazuje se, že forma slušné a diplomatické komunikace je pro někoho těžko pochopitelná,“ sdělil Šeliga.

Na čí straně ve sporu mezi Pavlem a Macinkou stojíte?

27. ledna 2026
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