Macinka si při projevu prezidenta Pavla listoval v Rudém právu

Josef Kopecký
  14:56
Ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka dal při projevu prezidenta Petra Pavla ve Sněmovně najevo, že konflikt mezi ním a prezidentem neskončil. Macinka, který při projevu prezidenta seděl přímo za ním, si při Pavlově projevu listoval ve starém vydání Rudého práva.

Zjevně tím narážel na to, že prezident Pavel Pavel byl před listopadem 1989 členem KSČ.

„Nic jsem nesledoval. Někdo mi to dal, chtěl jsem ukázat ministrovi obrany nějaké dobové články týkající se armády,“ odvětil Macinka na dotaz iDNES.cz, co chtěl vyjádřit tím, že si při projevu Petra Pavla listoval v Rudém právu. Neodpověděl na otázku, co říká prezidentovým slovům, že mír si nestačí jen přát a že vydaje na obranu nemají stagnovat.

Nestačí si mír jen přát, řekl Pavel. Kritizuje stagnaci výdajů na obranu

S Pavlem se Macinka dostal do křížku kvůli tomu, že Pavel odmítl jmenovat ministrem poslance Filipa Turka.

Prezident Pavel na mimořádné tiskové konferenci oznámil, že ho kvůli tomu Macinka vydíral. Zprávy, které dostal, prezident zveřejnil.

15 fotografií

Macinka je doručil prezidentovi prostřednictvím jeho poradce Petra Koláře. „Může získat klid, když já budu mít Turka na MŽP. Pokud ale ne, spálím mosty způsobem, který vejde do učebnic politologie jako extrémní případ kohabitace. Podporu premiéra v této věci mám, o postoji SPD ani nemluvě,“ napsal Macinka ve zprávě pro hlavu státu.

„Považuji slova ministra zahraničních věcí v textových zprávách za pokus o vydírání. To pokládám za nepřípustné a v našich demokratických podmínkách za naprosto neakceptovatelné. Ministr navíc v textu uvádí, že pro svůj postup má podporu předsedy vlády České republiky a strany SPD Tomia Okamury,“ uvedl Pavel.

