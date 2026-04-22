Ministr Macinka míří do Saúdské Arábie. Bude řešit ropu a vzájemné investice

Ve čtvrtek čeká šéfa české diplomacie několik jednání. Setká se se svým protějškem Fajsalem bin Farhánem Ál Saúdem a s tamními ministry obrany a energetiky. Podle premiéra Andreje Babiše má vláda konkrétní návrhy, jak s královstvím, které disponuje obrovskými těžebními kapacitami, spolupracovat.
Kromě energetiky bude podle resortu na programu také export a obranný průmysl. Ministra doprovází početná podnikatelská delegace. Mezi nimi například zbrojařský a průmyslový holding Czechoslovak Group, skupina OMNIPOL, AERO Vodochody, technologická společnost WITKOWITZ či telemedicínská firma MEDDI hub.
Podle bývalého ministra zahraničí Jana Lipavského je ale pro nákup paliv klíčová polská společnost PKN Orlen, které patří tuzemský Orlen Unipetrol. Lipavský proto Macinkovi vzkázal, že by měl odletět spíše do Varšavy. Energetická bezpečnost navíc podle exministra byla vyřešena již v minulém volebním období rozšířením ropovodu TAL. Sám Macinka kritiku nekomentoval.
Cesta probíhá za nejisté situace na Blízkém východě, kde Írán v odvetě za únorové americko-izraelské údery blokuje Hormuzský průliv, což se na světových trzích i v Česku promítá do rostoucích cen ropy.
Pro Macinku jde o další z cest, během kterých řeší důsledky této krize. Minulý týden jednal v Izraeli s ministrem zahraničí Gideonem Saarem, premiérem Benjaminem Netanjahuem i prezidentem Isaacem Herzogem. V úterý se pak účastnil zasedání ministrů zahraničí zemí EU v Lucemburku.
Dopady blízkovýchodního konfliktu na energetickou bezpečnost EU řeší i premiér Babiš, který v této věci již rozeslal dopis unijním lídrům s návrhy na řešení. Víc konkrétní ale nebyl.