Vicepremiér Karel Havlíček řekl iDNES.cz, že když se rozhodovalo o složení delegace na summit NATO a o tom, že v ní nebude prezident Petr Pavel, hlasovalo se jenom o jednom návrhu a jednomyslně.
Byl to návrh, který předkládal ministr zahraničních věcí a spolu s ním ministr obrany. A tento návrh byl přijat, nikdo se nezdržel.
Pana prezidenta vnímám jako lídra opozice se vším, co to přináší. Blahopřeji k bezvýznamnosti těm ostatním opozičním politikům, protože on je svojí viditelností a formulacemi a jasností formulací nekonečně převyšuje.