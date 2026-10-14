Macinka navštíví Řím, setká se se svým protějškem i českými investory

V programu má dále Macinka setkání se zástupci české komunity, s českými vojáky působícími v mezinárodních strukturách v Itálii a s představiteli krajanských organizací. Navštíví také specializované centrum pro řešení kybernetických bezpečnostních incidentů CSIRT.
Premiér Andrej Babiš (ANO) na konci září po jednání s předsedkyní italské vlády Giorgiou Meloniovou v Praze řekl, že si od společného akčního plánu v příštích letech slibuje konkrétní projekty.
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„Itálii mám rád.“ Babiš přijal Meloniovou, hlavním tématem byly emisní povolenky
Dokument, který zveřejnil italský úřad vlády, počítá s udržováním dialogu mezi kabinety i úřady obou zemí a koordinací pozic v Evropské unii, Severoatlantické alianci (NATO) a dalších mezinárodních institucích.
Zejména se to má týkat bezpečnosti, rozšiřování EU, migrace, životního prostředí, obchodu či transatlantické spolupráce. Jednotlivé kapitoly se týkají ekonomické spolupráce, obchodu a infrastruktury, konkurenceschopnosti a unijního trhu, obrany a bezpečnosti, migrace, vědy, kultury, vzdělávání či turistiky.
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Česko se mimo jiné zavazuje vyslat do Říma vojenského atašé, posílit by se měla spolupráce tajných služeb a v příštím roce se počítá s česko-italským dnem obranného průmyslu. Česko by také v roce 2027 mělo zorganizovat podnikatelskou misi do Itálie zaměřenou na obranný průmysl.
Česko a Itálie počítají s aktualizací vzájemné smlouvy o zabránění dvojímu zdanění či s podporou spolupráce firem v dopravě, energetice či kosmickém průmyslu. Země chtějí také koordinovat pozice s ohledem na zachování dostupných cen energií, zmiňují i možnou revizi systému emisních povolenek. V oblasti migrace chtějí sázet na posílení ochrany vnějších hranic EU, prevenci a boj proti organizovaným zločineckým skupinám.