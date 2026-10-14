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Macinka navštíví Řím, setká se se svým protějškem i českými investory

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  10:45
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé sobě) odvolil na Základní a mateřské...

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé sobě) odvolil na Základní a mateřské škole Grafická na Praze 5. Volby označil za důležité. (9. října 2026) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

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Volební štáb Motoristé sobě v Praze. Na snímku Petr Macinka. (10. října 2026)
Předseda vlády Andrej Babiš se v Praze setkal s italskou premiérkou Giorgiou...
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Ministr zahraničí Petr Macinka ve čtvrtek odcestuje na dva dny do Říma. Setká se tam se svým protějškem Antoniem Tajanim, zároveň se sejde se zástupci českých investorů. Cesta přichází dva týdny poté, co premiér Andrej Babiš a předsedkyně italské vlády Giorgia Meloniová dojednali společný akční plán do roku 2030.

V programu má dále Macinka setkání se zástupci české komunity, s českými vojáky působícími v mezinárodních strukturách v Itálii a s představiteli krajanských organizací. Navštíví také specializované centrum pro řešení kybernetických bezpečnostních incidentů CSIRT.

Premiér Andrej Babiš (ANO) na konci září po jednání s předsedkyní italské vlády Giorgiou Meloniovou v Praze řekl, že si od společného akčního plánu v příštích letech slibuje konkrétní projekty.

„Itálii mám rád.“ Babiš přijal Meloniovou, hlavním tématem byly emisní povolenky

Dokument, který zveřejnil italský úřad vlády, počítá s udržováním dialogu mezi kabinety i úřady obou zemí a koordinací pozic v Evropské unii, Severoatlantické alianci (NATO) a dalších mezinárodních institucích.

Zejména se to má týkat bezpečnosti, rozšiřování EU, migrace, životního prostředí, obchodu či transatlantické spolupráce. Jednotlivé kapitoly se týkají ekonomické spolupráce, obchodu a infrastruktury, konkurenceschopnosti a unijního trhu, obrany a bezpečnosti, migrace, vědy, kultury, vzdělávání či turistiky.

OBRAZEM: Babiš se setkal s Meloniovou v paláci Chigi. Schůzku v Římě si pochvaloval

Česko se mimo jiné zavazuje vyslat do Říma vojenského atašé, posílit by se měla spolupráce tajných služeb a v příštím roce se počítá s česko-italským dnem obranného průmyslu. Česko by také v roce 2027 mělo zorganizovat podnikatelskou misi do Itálie zaměřenou na obranný průmysl.

Česko a Itálie počítají s aktualizací vzájemné smlouvy o zabránění dvojímu zdanění či s podporou spolupráce firem v dopravě, energetice či kosmickém průmyslu. Země chtějí také koordinovat pozice s ohledem na zachování dostupných cen energií, zmiňují i možnou revizi systému emisních povolenek. V oblasti migrace chtějí sázet na posílení ochrany vnějších hranic EU, prevenci a boj proti organizovaným zločineckým skupinám.

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