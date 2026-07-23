Minuta ticha za zemřelé Čechy. Macinka s Chorvaty uctili oběti lodní srážky ve Splitu

Na palubě stojím s mluvčím chorvatského ministra zahraničí. Vysvětluje mi, jaké máme štěstí na počasí, že se po uplynulých deštivých dnech zvlhčil vzduch a není tak dusno. Po tradiční a nevinné pánské debatě – politická situace a fotbal v Chorvatsku – připlouvá flotila k místě srážky.
Český ministr zahraničí Petr Macinka společně se svým chorvatským protějškem Gordanem Grlićem-Radmanem přistupují k zábradlí vedlejší lodi a pokládají na hladinu památeční věnce. Následuje minuta ticha, kterou ruší jen houpání vln o trup lodi.
„Taková místa znám poměrně důvěrně, v minulosti jsem závodil na regatách. Vím, jaká tu panuje atmosféra mezi lidmi od moře, o to víc si vážím toho, že můžeme uctít památku těchto lidí přímo zde,“ pronesl před nástupem na palubu ministr Macinka s tím, že české ministerstvo je v kontaktu s rodinami obětí a o konání této piety je předem informovalo.
K tragédii došlo 14. června, když se plachetnice s českou posádkou srazila s velkým katamaránem plujícím na Hvar. Loď s Čechy šla po nárazu rychle ke dnu, až do hloubky 50 metrů. Výsledkem srážky byli čtyři mrtví.
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V ten den už ve Splitu pobýval český konzul Štěpán Šantrůček. Připravoval se na oficiální otevření letního konzulátu ve Splitu. „Stalo se to v neděli, v den odpočinku. Ale kolem půl jedné mi zavolali z místní policie a hned poté i z centrály 112. Až do večera jsem se pak snažil poskytovat pomoc přeživším,“ vzpomíná konzul pro iDNES.cz na nejhorší den letošní sezony.
V tu chvíli se podle něj rozběhla obří operace na ose Split – Záhřeb – Vídeň – Praha. „Lidé z Česka masivně volali, protože měli své blízké na lodích na Jadranu a potřebovali vědět, jestli v tom nejsou zapleteni. Na vyrozumění rodin zesnulých okamžitě začal pracovat náš policejní styčný důstojník ve Vídni,“ dodává Šantrůček.
Vrak leží na dně, vyšetřování pokračuje
Vyšetřování tragédie se přesouvá do složité právní roviny. Chorvatský ministr Grlić-Radman před vyplutím potvrdil, že potopená plachetnice leží kvůli uchování důkazů stále na dně moře.
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Z fatálního pochybení již několik dní po nehodě obvinili prvního důstojníka chorvatského katamaránu. Podle vyšetřovatelů neměl zapnutý radar ani výstražný systém a nesledoval provoz. Důstojník, kterému hrozí až 15 let za mřížemi, vinu odmítá.
„Vyšetřování je v běhu, do toho nemá smysl politicky vstupovat,“ zhodnotil situaci český ministr Macinka a dodal i zprávu k dalšímu českému případu. Stav Češky, kterou na Krku nedávno zasáhl blesk, se podle jeho informací pomalu stabilizuje a lepší, byť nadále zůstává v péči v rijecké nemocnici.
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Pro místní vládu je bezpečnost turistů absolutní prioritou, která udržuje chod celé tamní ekonomiky. „Chceme rodinám i celému českému národu vzkázat, že jsme v myšlenkách s nimi. Byli jsme vždy dobrými hostiteli a uděláme maximum pro bezpečnost na moři i na silnicích, aby se podobné tragédie s fatálním koncem už neopakovaly,“ slíbil chorvatský ministr.
Po zhruba hodině na moři se flotila vrátila zpět do přístavu. Zatímco turisté ve Splitu pokračují v nakupování suvenýrů a čekání na výletní lodě, českou delegaci čeká další část cesty: setkání s českými policisty, kteří mají na chorvatském pobřeží zabránit tomu, aby k vytáčení krizových linek docházelo.
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14. června 2026