Vláda se rozhodla omezit držitele ruských diplomatických a služebních pasů

Na vnitrostátní sankční seznam vláda také podle Lipavského na svém zasedání zařadila pět gruzínských občanů.
Jedná se o náměstka ministra vnitra, tři soudce a státního zástupce. Podle ministerstva zahraničí, které návrh kabinetu předložilo, jsou odpovědní za brutální zásahy při loňských a letošních protestech.
Na seznam přibyli náměstek ministra pro vnitřní záležitosti Aleksandre Darachvelidze, který podle českého ministerstva zahraničí veřejně obhajoval použití síly a násilí ze strany gruzínských bezpečnostních složek proti demonstrantům.
Dále se jedná o soudce Kobu Čagunavu, soudkyni Nino Galustašviliovou, soudce Micheila Džindžoliu a státního zástupce Lašu Kotrikadzeho.