Vláda se rozhodla omezit držitele ruských diplomatických a služebních pasů

Držitelé ruských diplomatických a služebních pasů budou mít zakázaný vstup do České republiky. Po jednání vlády to řekl ministr zahraničí Jan Lipavský, podle kterého se to ale netýká diplomatů akreditovaných v Česku a také těch, kteří přes Česko pouze projíždějí do státu svého působení nebo na jednání mezinárodních organizací.

Ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr.) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Na vnitrostátní sankční seznam vláda také podle Lipavského na svém zasedání zařadila pět gruzínských občanů.

Jedná se o náměstka ministra vnitra, tři soudce a státního zástupce. Podle ministerstva zahraničí, které návrh kabinetu předložilo, jsou odpovědní za brutální zásahy při loňských a letošních protestech.

Na seznam přibyli náměstek ministra pro vnitřní záležitosti Aleksandre Darachvelidze, který podle českého ministerstva zahraničí veřejně obhajoval použití síly a násilí ze strany gruzínských bezpečnostních složek proti demonstrantům.

Dále se jedná o soudce Kobu Čagunavu, soudkyni Nino Galustašviliovou, soudce Micheila Džindžoliu a státního zástupce Lašu Kotrikadzeho.

Kunovský: Ať politici nefilozofují a začnou se stavět byty, hrozí průšvih

